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ФОТО ⟩ Ryanair подшутил над парнем, который сделал предложение прямо в полете

Limon.ee
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Фото: Lee (Elpy)/"Twitter"

Ирландский лоукостер Ryanair тонко разыграл одного из своих пассажиров, который во время полета сделал предложение своей девушке, сообщает RUS TVNET со ссылкой на американское издание Insider.

Ли Парсонс со своей возлюбленной Леей-Луизой Кинг и ее семьей вылетели в Испанию на самолете Ryanair 6 августа. Во время полета парень сделал девушке предложение.

«Я сделал Лее предложение на рейсе Ryanair. К счастью, она согласилась», - написал Парсонс в социальной сети X (Twitter) 15 августа.

Сама авиакомпания также отреагировала на пост Парсонса: «Лея, моргни дважды, чтобы выбрать случайные места».

Ответ авиакомпании вызвал бурную реакцию у других пользователей. Пользователь X спросил: «Красивой паре не подарили шампанское?». На что Ryanair ответил: «Вы здесь новичок?».

Один пользователь спросил Парсонса: «Они брали с вас дополнительную плату?». На что авиакомпания ответила: «Плату за предложение».

Парсонс же отметил, что стюардессы были очень радушны и подарили им две бутылки просекко.

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