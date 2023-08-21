ФОТО ⟩ Ryanair подшутил над парнем, который сделал предложение прямо в полете

Ли Парсонс со своей возлюбленной Леей-Луизой Кинг и ее семьей вылетели в Испанию на самолете Ryanair 6 августа. Во время полета парень сделал девушке предложение.

«Я сделал Лее предложение на рейсе Ryanair. К счастью, она согласилась», - написал Парсонс в социальной сети X (Twitter) 15 августа.

Proposed to Leah on a @Ryanair flight with her family there. Luckily she said Yes 💍 pic.twitter.com/4nHNBEAbPt — Lee (Elpy) 🇮🇪 (@ItsJustLeeHere) August 14, 2023

Сама авиакомпания также отреагировала на пост Парсонса: «Лея, моргни дважды, чтобы выбрать случайные места».

Leah, blink twice for random seat allocation https://t.co/mwQO87sXnV — Ryanair (@Ryanair) August 15, 2023

Ответ авиакомпании вызвал бурную реакцию у других пользователей. Пользователь X спросил: «Красивой паре не подарили шампанское?». На что Ryanair ответил: «Вы здесь новичок?».

Один пользователь спросил Парсонса: «Они брали с вас дополнительную плату?». На что авиакомпания ответила: «Плату за предложение».