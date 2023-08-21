ФОТО ⟩ Ryanair подшутил над парнем, который сделал предложение прямо в полете

Ирландский лоукостер Ryanair тонко разыграл одного из своих пассажиров, который во время полета сделал предложение своей девушке, сообщает RUS TVNET со ссылкой на американское издание Insider.
Ли Парсонс со своей возлюбленной Леей-Луизой Кинг и ее семьей вылетели в Испанию на самолете Ryanair 6 августа. Во время полета парень сделал девушке предложение.
«Я сделал Лее предложение на рейсе Ryanair. К счастью, она согласилась», - написал Парсонс в социальной сети X (Twitter) 15 августа.
Proposed to Leah on a @Ryanair flight with her family there. Luckily she said Yes 💍 pic.twitter.com/4nHNBEAbPt— Lee (Elpy) 🇮🇪 (@ItsJustLeeHere) August 14, 2023
Сама авиакомпания также отреагировала на пост Парсонса: «Лея, моргни дважды, чтобы выбрать случайные места».
Leah, blink twice for random seat allocation https://t.co/mwQO87sXnV— Ryanair (@Ryanair) August 15, 2023
Ответ авиакомпании вызвал бурную реакцию у других пользователей. Пользователь X спросил: «Красивой паре не подарили шампанское?». На что Ryanair ответил: «Вы здесь новичок?».
Один пользователь спросил Парсонса: «Они брали с вас дополнительную плату?». На что авиакомпания ответила: «Плату за предложение».
Парсонс же отметил, что стюардессы были очень радушны и подарили им две бутылки просекко.