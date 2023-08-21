В годовщину свадьбы с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес показала новые фото со свадьбы

По случаю праздника исполнительница посвятила трогательный пост мужу в Instagram. Артистка опубликовала ранее неопубликованные кадры со свадьбы с Беном Аффлеком.

На первой фотографии актер нес певицу на руках. Аффлек был одет в белый смокинг, а счастливая Лопес предстала в свадебном платье с фатой.

Другой кадр был сделан уже вечером. Парочка дарила друг другу сладкие поцелуи, пока в небе взрывались праздничные салюты. На этом кадре Дженнифер позировала уже в другом платье с глубоким декольте и массивными украшениями. К слову, певица во время свадьбы сменила три образа.

«В этот день год назад… Дорогой Бен, сижу здесь, смотрю на свое кольцо, чувствую себя переполненной эмоциями, мне хочется петь», - отметила Дженнифер.