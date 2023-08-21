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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне с успехом прошел бранч с участием неподражаемых королев дрэг-шоу

Limon.ee
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В столичном ресторане Rudolf недавно прошла целая серия популярных мероприятий - дрэг-бранч. Ведущими интерактивного светского мероприятия стали самые яркие эстонские дрэг-королевы Нордика и Вилита.

Дрэг-бранч - это всемирно известный формат дневного мероприятия, на котором зрители заказывают еду и напитки, наслаждаясь выступлениями дрэг-исполнителей. Помимо выступлений под фонограмму на мероприятии были организованы игры и конкурсы для зрителей.

На мероприятии было очень жарко.
На мероприятии было очень жарко. Фото: Karina Vaus

Вилита и Нордика - одни из самых известных дрэг-квин в Эстонии. Они выступали на сценах в Эстонии и за рубежом, участвовали в нескольких теле- и радиопередачах. Дрэг-квины - это артисты, как правило мужского пола, которые делают яркий макияж, надевают эпатажные наряды и выходят на сцену под веселые песни, открывая рот в такт музыке или танцам. 

Посмотрите невероятную галерею!

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