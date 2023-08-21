ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне с успехом прошел бранч с участием неподражаемых королев дрэг-шоу

Дрэг-бранч - это всемирно известный формат дневного мероприятия, на котором зрители заказывают еду и напитки, наслаждаясь выступлениями дрэг-исполнителей. Помимо выступлений под фонограмму на мероприятии были организованы игры и конкурсы для зрителей.

Вилита и Нордика - одни из самых известных дрэг-квин в Эстонии. Они выступали на сценах в Эстонии и за рубежом, участвовали в нескольких теле- и радиопередачах. Дрэг-квины - это артисты, как правило мужского пола, которые делают яркий макияж, надевают эпатажные наряды и выходят на сцену под веселые песни, открывая рот в такт музыке или танцам.