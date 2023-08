ВИДЕО ⟩ Две звезды на одной сцене: рэпер Томми Кэш выступил вместе с триумфатором Евровидение-2023 Käärijä

В субботу финский представитель на Евровидении выступил на Олимпийском стадионе в Хельсинки, и на одну песню привел на сцену своего друга из Эстонии Томми Кэша. Вместе они впервые представили публике новую песню Käärijä - It's Crazy, it's Party.

Juunis Tallinnas esinenud Käärijä on tõusnud globaalseks nähtuseks. Tema Eurovisiooni võistluslugu on teinud Soome muusika ajalugu ja «Cha Cha Cha» sai hiljaaegu kõige kuulatumaks Soome looks. Ka Eestis tehti omamoodi rekord: «Cha Cha Cha» tegi Eestis ülekaalukalt ühe päeva striimimise rekordi 43 900 kuulamisega.