Стало известно о шокирующем влиянии популярных смарт-часов на здоровье

Однако не все так гладко с этим гаджетом - как выяснилось, на здоровье он может повлиять посерьезнее, чем немытые фрукты из магазина, пишет Супер.

Издание Daily Mail рассказало о результатах исследования, которое провели ученые из Флоридского атлантического университета (США). Команда биологов выяснила, что Apple Watch, а точнее ремешок от часов, - тот еще источник заразы. Причем в буквальном смысле: на 60% процентах протестированных гаджетов эксперты обнаружили бактерии E.coli (в миру кишечная палочка), вызывающие диарею. Среди других опасных находок - стафилококки (на 85% часов) и синегнойные палочки (на 30%), крайне опасные для людей с ослабленным иммунитетом и провоцирующие целый букет заболеваний - от легких кожных инфекций до пневмонии и сепсиса.

Исследование показало, что наибольшее скопление вредных микроорганизмов на ремешке часов наблюдается у посетителей спортзала. Оно и понятно: что может быть более благоприятной средой для размножения бактерий, чем пот? Ну а самыми опасными материалами ученые назвали пластик и резину. А вот золото и серебро, согласно результатам исследования, стали лидерами по наименьшему количеству микробов.