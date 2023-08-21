Стало известно о шокирующем влиянии популярных смарт-часов на здоровье

Модные и умные Apple Watch уже давно показатель не столько статуса, но и стиля. Меняешь ремешок под нужный лук - и вот тебе идеальное дополнение к образу, в придачу еще и удобное. Хоть на пробежку, хоть на бал.
Однако не все так гладко с этим гаджетом - как выяснилось, на здоровье он может повлиять посерьезнее, чем немытые фрукты из магазина, пишет Супер.
Издание Daily Mail рассказало о результатах исследования, которое провели ученые из Флоридского атлантического университета (США). Команда биологов выяснила, что Apple Watch, а точнее ремешок от часов, - тот еще источник заразы. Причем в буквальном смысле: на 60% процентах протестированных гаджетов эксперты обнаружили бактерии E.coli (в миру кишечная палочка), вызывающие диарею. Среди других опасных находок - стафилококки (на 85% часов) и синегнойные палочки (на 30%), крайне опасные для людей с ослабленным иммунитетом и провоцирующие целый букет заболеваний - от легких кожных инфекций до пневмонии и сепсиса.
Исследование показало, что наибольшее скопление вредных микроорганизмов на ремешке часов наблюдается у посетителей спортзала. Оно и понятно: что может быть более благоприятной средой для размножения бактерий, чем пот? Ну а самыми опасными материалами ученые назвали пластик и резину. А вот золото и серебро, согласно результатам исследования, стали лидерами по наименьшему количеству микробов.
Но как бы там ни было, даже аксессуар из драгметалла нужно тщательно обрабатывать, заявил руководитель исследовательской группы, профессор биологических наук Нвадиуто Эсиобу. «Количество и таксономия бактерий, которые мы обнаружили на браслетах, показывают, что существует необходимость в регулярной дезинфекции поверхностей», - цитирует его слова портал. Чтобы не довести дело до расстройства желудка, серьезного заболевания или даже смерти, стоит регулярно очищать гаджеты дезинфицирующими средствами. Ну и о личной гигиене, разумеется, не забывать.