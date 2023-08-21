РАСТВОРИЛИСЬ В ВОЗДУХЕ ⟩ Эстонка положила в банкомат одну сумму, а на счет поступила другая

«Я отсчитала перед автоматом 200 евро и внесла их. После этого аппарат дважды пересчитал мои деньги, и на экране появилось сообщение: "Извините, но при транзакции возник сбой», - рассказывает Лаура (имя изменено, известно редакции), объясняя, как ей не удалось положить деньги на счет через банкомат LHV в Хаапсалуском универмаге.

По словам Лауры, после этого банкомат выключился, а деньги на счет так и не поступили. «Через полчаса ожидания он снова заработал, но я больше не могла совершать операции. Сегодня банк готов зачислить на мой счет только 150 евро, которые они нашли в банкомате, а оставшиеся 50 евро, так сказать, растворились в воздухе», - жалуется Лаура в редакцию.