Американская певица Бритни Спирс после развода с мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари, совсем не унывает, пишет ТСН.
ВИДЕО ⟩ Бритни Спирс после развода снялась топлес и устроила вечеринку с мужчинами, где ей облизывали ноги
Исполнительница в своем Instagram начала активно делиться пикантными кадрами. Сначала артистка показалась на кровати, где лежала топлесс. Грудь Бритни спрятала одеялом. Пикантные кадры артистка не подписывала.
Уже через час певица снова опубликовала провокационные кадры. Артистка поделилась, что устроила вечеринку. Среди приглашенных были только одни накачанные мужчины. Сначала Бритни, одетая в сапоги и зеленое мини-платье, показала, как один из гостей облизывал ей ноги.
Затем артистка показала, как куча мужчин держала ее на руках во дворе. Гости раскачивали знаменитость, словно собирались бросить в бассейн.
Развод Бритни Спирс и Сэма Асгари - что известно
Недавно начали распространяться слухи, что пара, прожившая в браке год, разводится. Впоследствии эту новость подтвердил Сэм Асгари. Говорят, что мужчина ушел от Бритни, потому что они постоянно ссорились, а певица даже поднимала на него руку. Последней каплей для Асгари якобы стало то, что он застал жену, когда она изменяла ему с работниками дома. Между тем экс-супруги не раскрывают подробностей развода, а лишь говорят, что в браке действительно было не все так сладко.