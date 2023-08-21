ВИДЕО ⟩ Бритни Спирс после развода снялась топлес и устроила вечеринку с мужчинами, где ей облизывали ноги

Уже через час певица снова опубликовала провокационные кадры. Артистка поделилась, что устроила вечеринку. Среди приглашенных были только одни накачанные мужчины. Сначала Бритни, одетая в сапоги и зеленое мини-платье, показала, как один из гостей облизывал ей ноги.

Развод Бритни Спирс и Сэма Асгари - что известно

Недавно начали распространяться слухи, что пара, прожившая в браке год, разводится. Впоследствии эту новость подтвердил Сэм Асгари. Говорят, что мужчина ушел от Бритни, потому что они постоянно ссорились, а певица даже поднимала на него руку. Последней каплей для Асгари якобы стало то, что он застал жену, когда она изменяла ему с работниками дома. Между тем экс-супруги не раскрывают подробностей развода, а лишь говорят, что в браке действительно было не все так сладко.