Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс сыграл роскошную свадьбу со своим бойфрендом

Радостной новостью влюбленные поделились в Instagram. Роскошную свадьбу пара сыграла в Швеции. Для празднования партнеры выбрали замок-гостиницу Häringe slott.

Дункан и Джордан женились в черных смокингах, а их бутоньерки были из белых гипсофил. Вокруг все было украшено в белых цветах. Также было много цветов – гипсофил и лилий.

Свадебный торт влюбленных тоже был белого цвета, на котором красовалась веточка сухоцветов. Судя по количеству мест за праздничным столом, этот день влюбленные провели только в кругу самых близких друзей.