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Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс сыграл роскошную свадьбу со своим бойфрендом

Limon.ee
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Дункан Лоуренс.
Дункан Лоуренс. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Победитель Евровидения-2019, нидерландский певец Дункан Лоуренс, женился на своем бойфренде Джордане Гарфилде, пишет ТСН.

Радостной новостью влюбленные поделились в Instagram. Роскошную свадьбу пара сыграла в Швеции. Для празднования партнеры выбрали замок-гостиницу Häringe slott.

Дункан и Джордан женились в черных смокингах, а их бутоньерки были из белых гипсофил. Вокруг все было украшено в белых цветах. Также было много цветов – гипсофил и лилий.

Свадебный торт влюбленных тоже был белого цвета, на котором красовалась веточка сухоцветов. Судя по количеству мест за праздничным столом, этот день влюбленные провели только в кругу самых близких друзей.

Отметим, об отношениях Дункана Лоуренса с американским автором песен Джорданом Гарфилдом стало известно в 2020 году, когда в октябре певец объявил, что женится, и показал обручальное кольцо на безымянном пальце.

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