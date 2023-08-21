Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс сыграл роскошную свадьбу со своим бойфрендом

Победитель Евровидения-2019, нидерландский певец Дункан Лоуренс, женился на своем бойфренде Джордане Гарфилде, пишет ТСН.
Радостной новостью влюбленные поделились в Instagram. Роскошную свадьбу пара сыграла в Швеции. Для празднования партнеры выбрали замок-гостиницу Häringe slott.
Дункан и Джордан женились в черных смокингах, а их бутоньерки были из белых гипсофил. Вокруг все было украшено в белых цветах. Также было много цветов – гипсофил и лилий.
Свадебный торт влюбленных тоже был белого цвета, на котором красовалась веточка сухоцветов. Судя по количеству мест за праздничным столом, этот день влюбленные провели только в кругу самых близких друзей.
Отметим, об отношениях Дункана Лоуренса с американским автором песен Джорданом Гарфилдом стало известно в 2020 году, когда в октябре певец объявил, что женится, и показал обручальное кольцо на безымянном пальце.