Вчера полицейские-кинологи вместо со своими четвероногими подопечными из трех стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы поздравили нашу свободную страну с 32-м днем рождения, или Днем восстановления независимости. Эта фотография вызывает самые положительные эмоции, но и позволяет оценить, в какой из трех стран самая красивая униформа у полицейских-кинологов. Как думаете?
ФОТО ВНУТРИ ⟩ Точно не догадаетесь! В какой из трех стран Балтии самая красивая форма у полицейских-кинологов?
«В честь Дня восстановления независимости воспроизводим для вас Балтийский путь вместе со служебными собаками», - подписали этот снимок в группе eesti_politseikoerad на странице в Instagram.
На фотографии мы видим кинологов из полиции трех разных балтийских стран. С породой собак, работающих на благо государства, вопросов нет. Но вот сама форма имеет разные оттенки зеленого и очень сильно отличается. Если в Эстонии кинолог носит рубашку с длинным рукавом, то в Латвии это футболка-поло, а в Литве - обычная футболка. Головной убор - кепка, в нашей стране на ней написано Politsei, а в Латвии и Литве изображен герб полиции. Особенно отличается обувь у полицейских-кинологов, в Латвии и Литве это кирзовые сапоги, в Эстонии - удобные кроссовки.
Смотрите фото ниже! Форма полицейского-кинолога из какой страны вам кажется самой красивой?