ПРИПЛЫЛИ! ⟩ В Таллинне начался дефицит розовой одежды

«В начале лета в нашем магазине продавались товары с силуэтом Барби: розовые рубашки, пляжные шлепанцы, чехлы для телефонов, косметички, проводные наушники и блокноты. На сегодняшний день все это распродано», - рассказала старший представитель по работе с клиентами магазина Sinsay в торговом центре Rocca al Mare Лота Орав. По ее словам, некоторые товары в стиле Барби еще можно найти в интернет-магазине.

По словам Орав, все остальное, что имеет какое-либо отношение к Барби, также оказалось очень популярным: «Мы распродали все напоминающие образ Барби товары, такие как розовые солнцезащитные очки и туфли на каблуках, и поэтому были вынуждены отправлять домой с пустыми руками десятки покупателей, пришедших в магазины в поисках образа Барби или розовой одежды. Большинство из них - молодые девушки».

Феномен Барби подтверждает и руководитель магазина Sinsay в центре Kristiine Хейли-Элийсе Вайнлу: «Мы распродали все связанные с Барби товары еще до выхода фильма, а сам фильм увеличил продажи розовой одежды. Если в прошлом году популярной была одежда в пастельных тонах, то в этом году - однозначно розовая».

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг собрал в Эстонии более 120 000 просмотров и остается на вершине киночарта уже четвертую неделю подряд.