Сознательный человек уже не покупает случайный шампунь с полки супермаркета, а сам выбирает, чем мыть волосы. Но какими средствами пользуются эстонские звезды Элиза Колк, Катрин Луст, Сейди Воогре и многие другие? «Еще несколько лет назад мне как мужчине было абсолютно все равно, чем мыть волосы», - говорит музыкант Артем Савицкий.

Когда речь заходит о вдохновении для создания прически, мы всегда обращаемся к нашим любимым звездам. Будь то поиск подходящей стрижки, цветовой тенденции или даже советов по уходу за волосами, на ум всегда приходят несколько знаменитостей с безупречной прической. Портал Elu24 выяснил у любимых отечественных знаменитостей, что они используют для ухода за своими волосами.