Сознательный человек уже не покупает случайный шампунь с полки супермаркета, а сам выбирает, чем мыть волосы. Но какими средствами пользуются эстонские звезды Элиза Колк, Катрин Луст, Сейди Воогре и многие другие? «Еще несколько лет назад мне как мужчине было абсолютно все равно, чем мыть волосы», - говорит музыкант Артем Савицкий.

Когда речь заходит о вдохновении для создания прически, мы всегда обращаемся к нашим любимым звездам. Будь то поиск подходящей стрижки, цветовой тенденции или даже советов по уходу за волосами, на ум всегда приходят несколько знаменитостей с безупречной прической. Портал Elu24 выяснил у любимых отечественных знаменитостей, что они используют для ухода за своими волосами.

Блогер Ада Нелке рассказала, что использует шампуни ручной работы из магазинов Lush. «Я уменьшаю использование пластика, и его хватает очень надолго», - говорит Ада, отмечая, что соотношение цены и качества очень приятное. «Он хорошо очищает волосы, но при этом мягкий и хорошо пенится». Она добавляет, что уже три года не пользуется обычными магазинными шампунями. «До Lush я пользовалась только салонными средствами. Для меня нет одного подходящего шампуня».

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