ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ ⟩ 33-летнюю медсестру признали виновной в убийстве семи новорожденных и покушении на жизнь еще шести младенцев

Летби было 25 лет, когда в 2015 году она начала хладнокровно убивать новорожденных, о которых должна была заботиться. Медсестра нападала на них буквально через мгновения после того, как их родители и ее сотрудники покидали палату.

Коллеги заметили неладное почти сразу: они не раз обращали внимание начальства на необычное увеличение смертей и подозрительное поведение Летби. Более того, когда ночью в отделении срабатывала сигнализация, многие врачи уже совсем не в шутку спрашивали: «Интересно, Люси сегодня на посту?» Увы, на подозрения медработников обратили внимание слишком поздно - администрация больницы связалась с полицией только через год.

Серийная убийца нападала в основном на младенцев, которые родились раньше срока. Так, последними жертвами Летби стали два новорожденных мальчика весом менее 1 кг, у которых осталась сестра-тройняшка. Оба умерли в течение первой недели своей жизни с разницей в 24 часа: одному из братьев медсестра ввела воздух в кровеносные сосуды, а другому в желудок через назогастральный зонд. Другим детям она также вкалывала смертельные дозы инсулина. Одну девочку, родившуюся на 10 недель раньше срока, Летби убила с четвертой попытки.

Люси Летби. Фото: Cheshire Constabulary/ZUMAPRESS.com

Женщина свою вину так и не признала: во время судебного разбирательства она утверждала, что ее выбрали козлом отпущения, чтобы прикрыть проблемы больницы. Что касается мотива, то таким монстрам, как Летби, он не нужен. По мнению детектива Пола Хьюза, который руководил расследованием, она просто наслаждалась вниманием как во время убийств, так и на суде. «Она не назвала нам четкую причину, но если перефразировать ее собственные слова, то "она злая, и она сделала это"», - рассказал сержант Хьюз, ссылаясь на дневники Летби. Эту запись, сделанную в 2018 году, обвинение расценило как признание в убийствах. По словам Хьюза, женщина специально оставила свой дневник и компрометирующие медицинские документы в сохранности, хотя дома у нее был шредер и она уже точно знала, что против нее ведется расследование, - все ради внимания.