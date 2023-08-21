ЛУЧШИЕ УХОДОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОЛОС ⟩ Какие шампуни и кондиционеры больше всего нравятся жителям Эстонии?

Финское издание Ilta-Sanomat опубликовало обзор шампуней и кондиционеров, которые чаще всего покупают финны. А что же предпочитают эстонцы? «Если посмотреть на тенденции в использовании шампуней в летние месяцы, то наибольшей популярностью пользуются сухие шампуни», - говорит представитель сети Prisma. Prisma, Selver, Lidl, Coop и Tradehouse представили обзор самых продаваемых шампуней и кондиционеров в своих магазинах, пишет Elu24.