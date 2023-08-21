Спортивная игра? Таллиннцы обсуждают несколько версий гибели мальчика в Мустамяэ

«Это точно не была игра на удушение», - комментирует Аллан Раявеэ , советник по прессе прокуратуры. «Точно нет. Но более точные данные мы получим завтра».

Раявеэ признает, что формулировка «спортивная игра» лежит на поверхности предварительных обстоятельств и на данный момент является единственным способом сформулировать произошедшее. «Была ли это на самом деле спортивная игра в конечном итоге, еще предстоит выяснить».

В настоящее время начато разбирательство для установления точных обстоятельств произошедшего.

Что такое игра на удушение?

Еще в 2009 году Postimees писал о том, что среди молодежи распространяется опасная игра на удушение. «Скучающие и жаждущие удовольствий подростки возобновили опасную для жизни глупость - душить друг друга ради галлюцинаций и сексуального возбуждения».

Предположительно, именно эта игра стала причиной смерти 11-летнего школьника из Валгамаа в декабре 2009 года, сообщает Reporter.