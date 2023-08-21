Что произошло? Таллиннцы обсуждают несколько версий гибели мальчика в Мустамяэ

17 августа в Мустамяэ в Таллинне скончался подросток. Одни говорят, что мальчик скончался во время игры на удушение, другие утверждают, что это была спортивная игра, стоившая жизни. «Они начали душить друг друга, потом он упал и ударился головой, а умер в больнице. По крайней мере, я так слышал», - поделился пользователь соцсети информацией в комментариях к постам в Instagram. «Это точно не была игра на удушение», - комментирует представитель прокуратуры, пишет Elu24.
Как стало известно от Департамента полиции и погранохраны, а также из прокуратуры, они очень хотели бы избежать того, чтобы у общества сложилось впечатление о преднамеренности случившегося. Это несчастный случай, очень трагическое стечение обстоятельств.
По данным Департамента полиции и погранохраны, молодые люди боролись, но это была часть игры, которая закончилась очень трагически – один из мальчиков упал и разбил голову, что и послужило причиной смерти. Отдельно хочется отметить, что никаких игр с удушением или намеренного удушения не было.
Отметим, что приведенные ниже комментарии из социальных сетей являются не более чем спекуляцией.
В четверг на спортивной площадке в таллиннском районе Мустамяэ скончался несовершеннолетний мальчик. Однако сообщения СМИ о том, что юноша погиб из-за спортивной игры, вызывают вопросы. «Что это за "спортивная" игра, которая унесла жизнь молодого человека, перед тем нанеся ему серьезные телесные повреждения?» - задаются вопросом пользователи социальных сетей.
Последние минуты жизни подростка наблюдали другие дети, в том числе друзья сына Анатолия из Таллинна, которые утверждали, что это была игра на удушение.
«Дети сказали, что это игра... ты дышишь раз десять, потом задерживаешь дыхание, в это время тебя душит другой, а потом ты теряешь сознание», - пересказывает Анатолий то, что услышал от детей. «Мальчики там душили друг друга, и когда один потерял сознание, он упал и ударился головой об асфальт».
Под публикациями в Instagram также есть упоминания об удушении. «Его начали душить, он потерял сознание и упал на бордюр. Не знаю, правда ли это, но мне так сказали».
«Они начали душить друг друга, потом он упал и ударился головой, а умер в больнице. По крайней мере, я так слышал», - говорит другой.
Третий добавляет, что удушение было шуткой, но подросток упал и ударился головой об асфальт.
Утверждается также, что это была просто игра, которая перешла все границы. «Ну, это была шутка ценой человеческой жизни...» - говорит Алекс. «Он ударился головой о землю, везде была кровь».
«Это точно не была игра на удушение», - комментирует Аллан Раявеэ, советник по прессе прокуратуры. «Точно нет. Но более точные данные мы получим завтра».
Раявеэ признает, что формулировка «спортивная игра» лежит на поверхности предварительных обстоятельств и на данный момент является единственным способом сформулировать произошедшее. «Была ли это на самом деле спортивная игра в конечном итоге, еще предстоит выяснить».
В настоящее время начато разбирательство для установления точных обстоятельств произошедшего.
Что такое игра на удушение?
Еще в 2009 году Postimees писал о том, что среди молодежи распространяется опасная игра на удушение. «Скучающие и жаждущие удовольствий подростки возобновили опасную для жизни глупость - душить друг друга ради галлюцинаций и сексуального возбуждения».
Предположительно, именно эта игра стала причиной смерти 11-летнего школьника из Валгамаа в декабре 2009 года, сообщает Reporter.