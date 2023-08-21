Что произошло? Таллиннцы обсуждают несколько версий гибели мальчика в Мустамяэ

Как стало известно от Департамента полиции и погранохраны, а также из прокуратуры, они очень хотели бы избежать того, чтобы у общества сложилось впечатление о преднамеренности случившегося. Это несчастный случай, очень трагическое стечение обстоятельств.

По данным Департамента полиции и погранохраны, молодые люди боролись, но это была часть игры, которая закончилась очень трагически – один из мальчиков упал и разбил голову, что и послужило причиной смерти. Отдельно хочется отметить, что никаких игр с удушением или намеренного удушения не было.

Отметим, что приведенные ниже комментарии из социальных сетей являются не более чем спекуляцией.