Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака

Необходимо проверять всю полученную информацию, а также помнить о том, что плохие известия распространяются быстро. Не давайте поводов для сплетен, старайтесь беречь свою репутацию.

Неоднозначная ситуация складывается в сфере личных отношений. Появляются новые поводы для разногласий и споров с любимым человеком, трудно правильно расставить приоритеты, сделать выбор между собственными желаниями и интересами близких. Звезды говорят о необходимости диалога, обсуждения существующих проблем, но сохранять спокойствие удастся не всем.

Овен

Хорошо пройдут деловые встречи и переговоры, любое общение пойдет вам на пользу. Могут напомнить о себе старые знакомые, люди, с которыми вы давно не виделись. Влиятельный человек предложит помощь в реализации ваших проектов, однако вряд ли будет бескорыстен; вообще, альтруистов в вашем окружении не так много, и за оказанные услуги наверняка позже придется заплатить. Деловая активность снижена, но и к развлечениям вы не чувствуете особой склонности. Не исключено переутомление, ощущение безмерной усталости от несложных, но многочисленных дел.

Вы готовы опекать и поддерживать каждого, кто попадает в поле вашего зрения, однако любимый человек вряд ли захочет стать объектом заботы. Тем, кто вам дорог, необходимо немного свободы, не стоит воспринимать это как угрозу отношениям или серьезную проблему, требующую немедленного решения.

Телец