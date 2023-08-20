Сегодня, 20 августа, отмечается День восстановления независимости. По случаю 32-й годовщины в Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием, на который были приглашены как спортсмены, предприниматели, политики, журналисты, так и деятели образования, науки и культуры. Нам удалось пообщаться с некоторыми из них!
ВИДЕО ⟩ Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт: я призываю политиков не слушать и не обращать на них внимания!
По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, праздников в Эстонии должно быть больше, в особенности тех, где жители нашей страны могут почувствовать, что «они свои». Как добавил Михаил Кылварт, Эстония - наш общий дом, и только от жителей зависит, как будет развиваться общество и государство. «Если в один момент и политики поймут, что людям необходимо давать чувство уверенности и ощущения того, что они здесь, дома, не зависимо от национальности, возраста и любой принадлежности, то тогда и люди будут больше делать для того, чтобы страна, государство и общество развивались», - говорит мэр Таллинна.
«Самое важное - беречь друг друга. Если мы будем друг друга беречь, то мы будем друг для друга больше делать, и благодаря этому будет развиваться и наше общество, и народ, и вся Эстония», - призывает Анастасия Коваленко-Кылварт. «Давайте не делать выводы по тому, что мы видим в телевизоре и читаем в газетах! Нас окружает много замечательных людей, и именно эти люди составляют наше общество, наше государство. Если мы научимся друг друга ценить, то все остальное уже не будет иметь такого большого значения. Давайте замечать друг друга!» - добавляет Михаил Кылварт.
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