ВИДЕО ⟩ Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт: я призываю политиков не слушать и не обращать на них внимания!

По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, праздников в Эстонии должно быть больше, в особенности тех, где жители нашей страны могут почувствовать, что «они свои». Как добавил Михаил Кылварт, Эстония - наш общий дом, и только от жителей зависит, как будет развиваться общество и государство. «Если в один момент и политики поймут, что людям необходимо давать чувство уверенности и ощущения того, что они здесь, дома, не зависимо от национальности, возраста и любой принадлежности, то тогда и люди будут больше делать для того, чтобы страна, государство и общество развивались», - говорит мэр Таллинна.