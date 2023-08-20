Сегодня, 20 августа, отмечается День восстановления независимости. По случаю 32-й годовщины в Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием, на который были приглашены как спортсмены, предприниматели, политики, журналисты, так и деятели образования, науки и культуры. Нам удалось пообщаться с некоторыми из них!
ВИДЕО ⟩ Искусствовед Александра Мурре: это моя страна, мы живем ради Эстонии, и она ради нас!
Директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре рассказала, что значит для нее свобода и независимость. «Я очень свободолюбивый человек. Уже с детства это знали и учителя, и директор школы, что авторитет без поддержки разума, правильных решений и аргументации для меня не существует. Свобода - это ответственность. Свобода - это не вседозволенность. Сегодня в речах как раз звучала тема, которая для меня очень важна. Мы живем ради страны, и страна живет ради меня и всех нас!», - говорит она.
«Сейчас отстранение людей от власти совершенно неправильно, и очень хорошо, что президент это подчеркнул в своей речи. Участие людей, ответственность и любовь к своей стране! Мы не будем здесь счастливы, если не будем сами чувствовать свою ответственность за всю свою страну», - объясняет искусствовед.
Смотрите видео, чтобы узнать, в чем, по мнению Александры Мурре, заключается успех Эстонии!