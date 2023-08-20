ВИДЕО ⟩ Искусствовед Александра Мурре: это моя страна, мы живем ради Эстонии, и она ради нас!

Директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре рассказала, что значит для нее свобода и независимость. «Я очень свободолюбивый человек. Уже с детства это знали и учителя, и директор школы, что авторитет без поддержки разума, правильных решений и аргументации для меня не существует. Свобода - это ответственность. Свобода - это не вседозволенность. Сегодня в речах как раз звучала тема, которая для меня очень важна. Мы живем ради страны, и страна живет ради меня и всех нас!», - говорит она.