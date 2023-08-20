ВИДЕО ⟩ Татьяна Тридворнова: первая леди любезно приняла мой букет и была в восторге от моего жеста!

Флорист Татьяна Тридворнова сразу поразила всех своим нарядом, а в особенности головным убором! «Я сделала корону специально для этого вечера» - говорит она. Цветочная тиара дизайнера полностью украшена васильками, не только шелковыми, но и живыми. «Все подчинено одной идеи: национальным символам праздника», - объясняет Тридворнова.

На прием флорист пришла с красивым бело-синим букетом, который она специально создала для Сирье Карис. «Первая леди любезно приняла букет, была в восторге, мне это очень понравилось. Букет был сделан специально в цветах национального флага. Я этим букетом пожелала нашей стране любви и процветания», - рассказывает Цветочная фея. Букет также был украшен ласточками из эпоксидной смолы с лепестками васильков.