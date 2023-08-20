Сегодня, 20 августа, отмечается День восстановления независимости. По случаю 32-й годовщины в Розовом саду Кадриорга прошел президентский прием, на который были приглашены как спортсмены, предприниматели, политики, журналисты, так и деятели образования, науки и культуры. Нам удалось пообщаться с некоторыми из них!
ВИДЕО ⟩ Татьяна Тридворнова: первая леди любезно приняла мой букет и была в восторге от моего жеста!
Флорист Татьяна Тридворнова сразу поразила всех своим нарядом, а в особенности головным убором! «Я сделала корону специально для этого вечера» - говорит она. Цветочная тиара дизайнера полностью украшена васильками, не только шелковыми, но и живыми. «Все подчинено одной идеи: национальным символам праздника», - объясняет Тридворнова.
На прием флорист пришла с красивым бело-синим букетом, который она специально создала для Сирье Карис. «Первая леди любезно приняла букет, была в восторге, мне это очень понравилось. Букет был сделан специально в цветах национального флага. Я этим букетом пожелала нашей стране любви и процветания», - рассказывает Цветочная фея. Букет также был украшен ласточками из эпоксидной смолы с лепестками васильков.
О чем еще рассказала Татьяна Тридворнова, смотрите в видео!