Фото ⟩ Как две капли воды! Алика Милова посетила Розовый сад со своей старшей сестрой

Алика Милова, представлявшая Эстонию на Евровидении, вместе с сестрой Валерией посетила Розовый сад президентской Канцелярии по случаю 32-й годовщины восстановления независимости Эстонии.

Прием по случаю Дня восстановления независимости: прибывающе гости Фото: Teele Toova

И если Алика была облачена в черное, то ее сестра оделась в гламурный белый цвет. Тем не менее сходство между сестрами невероятное!

Прием по случаю Дня восстановления независимости: прибывающе гости Фото: Teele Toova

Сестра Алики, Валерия Милова, всемирно признанная профессиональная танцовщица и хореограф, участвовавшая, среди прочего, в шоу «Танцы со звездами» в Турции и Ирландии. В Ирландии она стала победительницей этого шоу.