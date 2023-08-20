Вс, 20.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Как две капли воды! Алика Милова посетила Розовый сад со своей старшей сестрой

Elu24
Facebook Twitter
Comments
Алика и Валерия Миловы.
Алика и Валерия Миловы. Фото: Taavi Sepp

Певица Алика Милова побывала на президентском приеме в Розовом саду парка Кадриорг со своей старшей сестрой Валерией. Сходство между сестрами невероятное! Посмотрите на фотографии!

Алика Милова, представлявшая Эстонию на Евровидении, вместе с сестрой Валерией посетила Розовый сад президентской Канцелярии по случаю 32-й годовщины восстановления независимости Эстонии.

Прием по случаю Дня восстановления независимости: прибывающе гости
Прием по случаю Дня восстановления независимости: прибывающе гости Фото: Teele Toova

И если Алика была облачена в черное, то ее сестра оделась в гламурный белый цвет. Тем не менее сходство между сестрами невероятное!

Прием по случаю Дня восстановления независимости: прибывающе гости
Прием по случаю Дня восстановления независимости: прибывающе гости Фото: Teele Toova

Сестра Алики, Валерия Милова, всемирно признанная профессиональная танцовщица и хореограф, участвовавшая, среди прочего, в шоу «Танцы со звездами» в Турции и Ирландии. В Ирландии она стала победительницей этого шоу. 

Прием по случаю Дня восстановления независимости: прибывающе гости
Прием по случаю Дня восстановления независимости: прибывающе гости Фото: Teele Toova
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх