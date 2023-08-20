Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оплатила счет сбежавших из ресторана туристов Албании

Инцидент, произошедший в городе Берат, привлек внимание местных СМИ. Вскоре новости дошли и до премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сообщает Reuters.

Мелони, посещавшая Албанию по приглашению своего коллеги Эди Рамы, сказала своему послу: «Пожалуйста, иди и оплати счет этих идиотов», - рассказал Рама итальянской газете La Stampa.

Счет составил около 80 евро, сообщает BBC News. Когда произошел инцидент, не уточняется.

В заявлении посольства Италии в Тиране подтверждается, что счет уже оплачен, и добавляется, что Мелони погасила его «из личных средств». Она добавила: «Итальянцы уважают правила и погашают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся».

Зять Мелони, Франческо Лоллобриджида, находившийся в Албании вместе со своей женой, сказал агентству Reuters, что оплата счета была для Мелони предметом национальной гордости. «Она предложил оплатить счет. Посол как раз возвращался в Тирану, и он был к этому готов», - сказал Лоллобриджида Reuters. «Некоторые нечестные люди могут опозорить всю нацию».

Albaanias asuv rand Фото: Zhang Liyun / ZUMA Press / Scanpix

Албания переживает туристический бум, многих привлекают великолепные пляжи, а также более низкие цены, чем в других странах Западной Европы

Количество пассажиров, путешествующих в Албанию, в июне увеличилось более чем в два раза по сравнению с тем же августом прошлого года, сообщает Financial Times, со ссылкой на данные Airports Council International Europe.