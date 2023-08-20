Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оплатила счет сбежавших из ресторана туристов Албании

Правительство Италии оплатило счета четырех туристов, которые посетили ресторан в Албании и ушли, не заплатив. «Итальянцы уважают правила и погашают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся», - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Elu24.
Инцидент, произошедший в городе Берат, привлек внимание местных СМИ. Вскоре новости дошли и до премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сообщает Reuters.
Мелони, посещавшая Албанию по приглашению своего коллеги Эди Рамы, сказала своему послу: «Пожалуйста, иди и оплати счет этих идиотов», - рассказал Рама итальянской газете La Stampa.
Счет составил около 80 евро, сообщает BBC News. Когда произошел инцидент, не уточняется.
В заявлении посольства Италии в Тиране подтверждается, что счет уже оплачен, и добавляется, что Мелони погасила его «из личных средств». Она добавила: «Итальянцы уважают правила и погашают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся».
Зять Мелони, Франческо Лоллобриджида, находившийся в Албании вместе со своей женой, сказал агентству Reuters, что оплата счета была для Мелони предметом национальной гордости. «Она предложил оплатить счет. Посол как раз возвращался в Тирану, и он был к этому готов», - сказал Лоллобриджида Reuters. «Некоторые нечестные люди могут опозорить всю нацию».
Албания переживает туристический бум, многих привлекают великолепные пляжи, а также более низкие цены, чем в других странах Западной Европы
Количество пассажиров, путешествующих в Албанию, в июне увеличилось более чем в два раза по сравнению с тем же августом прошлого года, сообщает Financial Times, со ссылкой на данные Airports Council International Europe.
Значительную часть туристов, посещающих Албанию, составляют итальянцы, один из которых сказал Financial Times, что Албания - это «маленькая Италия».