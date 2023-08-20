ФОТО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ В Таллинне на улице Копли загорелся жилой дом

Читательница сообщила, что в Таллинне по адресу Копли 22 загорелся дом. «По словам местной молодежи, они были за городом. Как только вернулись, увидели, что из их квартиры идет дым», - рассказала женщина, случайно проходившая мимо горящего дома.

Она добавила, что в настоящее время спасатели ведут поиск источника возгорания в доме.

В Таллинне на улице Копли загорелся жилой дом. Фото: Lugeja foto