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ФОТО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ В Таллинне на улице Копли загорелся жилой дом

Limon.ee
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Фото: Lugeja foto

В редакцию Elu24 поступила информация о том, что в субботу утром, 19 августа, в Таллинне на улице Копли загорелся жилой дом.

Читательница сообщила, что в Таллинне по адресу Копли 22 загорелся дом. «По словам местной молодежи, они были за городом. Как только вернулись, увидели, что из их квартиры идет дым», - рассказала женщина, случайно проходившая мимо горящего дома.

Она добавила, что в настоящее время спасатели ведут поиск источника возгорания в доме.

В Таллинне на улице Копли загорелся жилой дом.
В Таллинне на улице Копли загорелся жилой дом. Фото: Lugeja foto

Мы также направили запрос в Спасательный департамент и Департамент полиции и пограничной охраны, добавим его в ближайшее время.

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