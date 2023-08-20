ФОТО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ В Таллинне на улице Копли загорелся жилой дом

В редакцию Elu24 поступила информация о том, что в субботу утром, 19 августа, в Таллинне на улице Копли загорелся жилой дом.
Читательница сообщила, что в Таллинне по адресу Копли 22 загорелся дом. «По словам местной молодежи, они были за городом. Как только вернулись, увидели, что из их квартиры идет дым», - рассказала женщина, случайно проходившая мимо горящего дома.
Она добавила, что в настоящее время спасатели ведут поиск источника возгорания в доме.
Мы также направили запрос в Спасательный департамент и Департамент полиции и пограничной охраны, добавим его в ближайшее время.