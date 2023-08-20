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Несколько подушек вместо помощи: знаменитую телеведущую раскритиковали за показную благотворительность на Гавайях
Опра Уинфри. Фото: STEVE MARCUS/REUTERS
Limon.ee
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Опра Уинфри владеет на Мауи недвижимостью и большим количеством земельных угодий, где выращивает сельхозпродукцию, сообщает Фокус.

69-летняя американская телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри присоединилась к тем, кто поддержал пострадавших от пожаров на гавайском острове Мауи возникших в нескольких районах, в том числе в историческом городе Лахайна, который был разрушен, а достопримечательности сожжены . Она посетила центр экстренной помощи, созданном на территории военного мемориального стадиона в столице Мауи, видео откуда опубликовало информагентство Hawaii News Report.

Под камеры Опра заявила, что помогает людям, оставшимся без крова, поддерживает их. Однако на вопрос, готова ли она взять к себе в особняк хотя бы несколько человек, она сделала вид, что не услышала журналиста.

В комментариях раскритиковали помощь одной из богатейших женщин медиабизнеса за благотворительность на камеру.

«Она купила подушки и раздала их людям, у которых уже были подушки. Она вошла и вышла через 5 минут. Сначала прийти посмотреть, потом пойти в Costco и купить несколько подушек, а потом вернуться, чтобы их раздать. Я хотел бы видеть ее с местными жителями в течение хорошего часа или двух или более, видеть, как она организовывает, видеть пожертвования, как она раздает еду или туалетные принадлежности, или наводит порядок в кладовой, или выбрасывая мусор», - пишут пользователи сети.

«Опра использует людей. Ей нужен только пиар», «Эмоциональная поддержка? Им нужна земля, им нужны деньги, чтобы восстановиться, им нужно много вещей, которые она может дать, кроме эмоциональной поддержки. Пускай те, кто не может помочь финансово, позаботится о молитвах, но подождите, даже те, кто не может помочь финансово, уже помогает больше, чем она. Она просто хочет большое шоу, чтобы прорекламировать себя», «К черту фото Опры. Спросите ее, почему она и ее приспешники из элиты не открыли свои поместья. Кроме того, забавно, что она там, но военные туда не пускают». 

«Почему бы ей не отдать 1000 акров земли и не помочь переселенцам. Ей это не нужно, для чего же? У нее есть недвижимость площадью 42 акра в Калифорнии стоимостью в миллионы долларов, у нее есть дом в Калифорнии за 50 миллионов долларов. В прошлом году она продала свой дом на острове Оркас за 14 миллионов. У Опры есть 60 акров земли в Теллуриде, штат Колорадо, стоимостью более 11 миллионов долларов, на которой стоит еще один многомиллионный дом. У нее есть многомиллионные квартиры в Нью-Йорке, Чикаго и Атланте. Меньшее, что она могла сделать, это помочь по-крупному. Собирается ли она использовать свой частный самолет стоимостью 25 миллионов долларов для отправки припасов? Нет, просто купите горсть подушек нескольким пожилым людям в приюте и подложите их перед камерой. Она стоит МИЛЛИАРДЫ, и эти люди потеряли все, некоторые даже жизнь».

«Ни одного человека или семьи не забрали в ее поместье с помощью. Но, наверное, она пригласила всех выдающихся политиков на обед/ужин в течение этого времени», - раздраженно пишут пользователи.

Что связывает Опру Уинфри и Мауи?

Опра Уинфри - икона американского телевидения, актриса, продюсер, медиамагнат, одна из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе и миллиардер с состоянием $2,5 миллиарда. Среди ее бизнесов - выращивание и продажа органических продуктов. И выращивает она их, в том числе и на Мауи, где у нее есть недвижимость, а также земельные участки, приобретенные в 2014 году.

«Несколько лет назад я купила недвижимость на острове Мауи. Я знала, что в прошлом на этой территории было сельскохозяйственное угодье, но о продолжении этого дела изначально не задумывалась», - писала знаменитость в своем авторском блоге еще в 2016 году.

Ферма Опры находится на высоте почти 1,2 тысяч метров над уровнем моря со стороны потухшего вулкана Халикала, где круглый год царит солнце и выпадает большое количество осадков. Уинфри выделила 6,5 гектара земли для посадки различных овощей, таких как свекла, капуста, редис, перец, помидоры, картофель, морковь и многих других. Продукты с сельскохозяйственной фермы Опры включают в себя также заправки для салатов, соусы, различные специфические фрукты для напитков.

Пожары на Мауи

Лесные пожары, вспыхнувшие на острове Мауи 9 августа, называют самыми смертоносными в Соединенных Штатах за последнее столетие. Как уже упоминалось, стихия уничтожила исторический город Лахайна. С лица земли исчезли 2200 зданий, в основном жилые дома, полностью сгорели или повреждены, выжжены 850 гектаров земли. По оценкам Федерального агентства по менеджменту чрезвычайных ситуаций, восстановление Лахайны обойдется в 5,5 миллиардов долларов.

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