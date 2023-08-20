Несколько подушек вместо помощи: знаменитую телеведущую раскритиковали за показную благотворительность на Гавайях

Опра Уинфри владеет на Мауи недвижимостью и большим количеством земельных угодий, где выращивает сельхозпродукцию, сообщает Фокус.
69-летняя американская телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри присоединилась к тем, кто поддержал пострадавших от пожаров на гавайском острове Мауи возникших в нескольких районах, в том числе в историческом городе Лахайна, который был разрушен, а достопримечательности сожжены . Она посетила центр экстренной помощи, созданном на территории военного мемориального стадиона в столице Мауи, видео откуда опубликовало информагентство Hawaii News Report.
Под камеры Опра заявила, что помогает людям, оставшимся без крова, поддерживает их. Однако на вопрос, готова ли она взять к себе в особняк хотя бы несколько человек, она сделала вид, что не услышала журналиста.
В комментариях раскритиковали помощь одной из богатейших женщин медиабизнеса за благотворительность на камеру.
«Она купила подушки и раздала их людям, у которых уже были подушки. Она вошла и вышла через 5 минут. Сначала прийти посмотреть, потом пойти в Costco и купить несколько подушек, а потом вернуться, чтобы их раздать. Я хотел бы видеть ее с местными жителями в течение хорошего часа или двух или более, видеть, как она организовывает, видеть пожертвования, как она раздает еду или туалетные принадлежности, или наводит порядок в кладовой, или выбрасывая мусор», - пишут пользователи сети.
«Опра использует людей. Ей нужен только пиар», «Эмоциональная поддержка? Им нужна земля, им нужны деньги, чтобы восстановиться, им нужно много вещей, которые она может дать, кроме эмоциональной поддержки. Пускай те, кто не может помочь финансово, позаботится о молитвах, но подождите, даже те, кто не может помочь финансово, уже помогает больше, чем она. Она просто хочет большое шоу, чтобы прорекламировать себя», «К черту фото Опры. Спросите ее, почему она и ее приспешники из элиты не открыли свои поместья. Кроме того, забавно, что она там, но военные туда не пускают».