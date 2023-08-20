Несколько подушек вместо помощи: знаменитую телеведущую раскритиковали за показную благотворительность на Гавайях

«Почему бы ей не отдать 1000 акров земли и не помочь переселенцам. Ей это не нужно, для чего же? У нее есть недвижимость площадью 42 акра в Калифорнии стоимостью в миллионы долларов, у нее есть дом в Калифорнии за 50 миллионов долларов. В прошлом году она продала свой дом на острове Оркас за 14 миллионов. У Опры есть 60 акров земли в Теллуриде, штат Колорадо, стоимостью более 11 миллионов долларов, на которой стоит еще один многомиллионный дом. У нее есть многомиллионные квартиры в Нью-Йорке, Чикаго и Атланте. Меньшее, что она могла сделать, это помочь по-крупному. Собирается ли она использовать свой частный самолет стоимостью 25 миллионов долларов для отправки припасов? Нет, просто купите горсть подушек нескольким пожилым людям в приюте и подложите их перед камерой. Она стоит МИЛЛИАРДЫ, и эти люди потеряли все, некоторые даже жизнь».