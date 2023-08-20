ОБЗОР ⟩ Смотрите, как знаменитые эстонцы отмечают День восстановления независимости!

«Свобода - суть и сила эстонского государства. Дорогой эстонский народ, с годовщиной восстановления независимости!» - пожелал всем утром 20 августа в социальных сетях президент Алар Карис.

Юри Ратас написал в Instagram, что «в политике история создается каждый день, но есть моменты в истории, когда все действительно зависит от одного смелого решения».

«Пока нам дорога свобода Эстонии, пока мы заботимся и сотрудничаем в принятии решений, мы будем выполнять самую важную задачу - укрепить эстонский народ и обеспечить независимость и защиту Эстонии».