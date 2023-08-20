«Смеялся над ней и был нечестен»: экс-коллега Сэма Асгари заявила о его домогательствах и пожалела Бритни Спирс

Пару дней назад Асгари заявил, что разводится с певицей после 14 месяцев брака. Он рассказал, что супруга изменяла ему и даже избивала. Однако вчера вскрылись пикантные подробности о самом Сэме.

Его бывшая коллега Эшли Франке, которая работала с ним в одном учебном центре, обвинила его в сексуальных домогательствах. Она в подробностях описала, как фитнес-тренер много лет назад присылал ей нежелательные фотографии. А уже будучи женатым на артистке, приглашал к интиму.

«Я нахожу абсолютно абсурдным его утверждение об ее изменах. Ведь он чертовски хорошо знал, на что идет, с первого дня. Он намеревался стать знаменитым, когда начал встречаться с ней. И был нечестен с самого начала, часто посмеивался над ней со своими клиентами в спортзале.

Лично я никогда не переспала бы с Сэмом. Я отрицала любые его попытки и никогда не отвечала ни на одно из его непрошеных фото, ни на одну его реплику, когда он спрашивал, не хочу ли я переспать с ним в душевой спортзала. На самом деле я вообще перестала там работать, потому что была оскорблена постоянными сексуальными домогательствами», - написала в личном блоге Франке.