29-летний бодибилдер разводится с певицей из-за непримиримых обстоятельств. Он утверждает, что жена изменяла ему и постоянно закатывала истерики. Вот только сам Асгари не так прост, как кажется на первый взгляд, пишет Стархит.
«Смеялся над ней и был нечестен»: экс-коллега Сэма Асгари заявила о его домогательствах и пожалела Бритни Спирс
Пару дней назад Асгари заявил, что разводится с певицей после 14 месяцев брака. Он рассказал, что супруга изменяла ему и даже избивала. Однако вчера вскрылись пикантные подробности о самом Сэме.
Его бывшая коллега Эшли Франке, которая работала с ним в одном учебном центре, обвинила его в сексуальных домогательствах. Она в подробностях описала, как фитнес-тренер много лет назад присылал ей нежелательные фотографии. А уже будучи женатым на артистке, приглашал к интиму.
«Я нахожу абсолютно абсурдным его утверждение об ее изменах. Ведь он чертовски хорошо знал, на что идет, с первого дня. Он намеревался стать знаменитым, когда начал встречаться с ней. И был нечестен с самого начала, часто посмеивался над ней со своими клиентами в спортзале.
Лично я никогда не переспала бы с Сэмом. Я отрицала любые его попытки и никогда не отвечала ни на одно из его непрошеных фото, ни на одну его реплику, когда он спрашивал, не хочу ли я переспать с ним в душевой спортзала. На самом деле я вообще перестала там работать, потому что была оскорблена постоянными сексуальными домогательствами», - написала в личном блоге Франке.
По данным таблоидов, звездные супруги сильно разругались, после чего Асгари покинул дом 41-летней жены с вещами. Поговаривают, что у них начались проблемы еще несколько месяцев назад.
«После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем хранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего. Дерьмо случается. Просьба о конфиденциальности кажется нелепой, поэтому я просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрыми и чуткими», - сообщил 29-летний бодибилдер.
Знаменитость призналась, что жизнь с мужем не была такой, как она показывала в соцсетях. И сейчас она испытывает душевную боль, но старается не терять самообладания.
«Я бы с удовольствием показала свои эмоции и слезы - то, что я на самом деле чувствую. Но по какой-то причине мне всегда приходилось скрывать свои слабости. Предполагается, что тебя должны любить безоговорочно… а не на каких-либо условиях! Так что я буду сильной, насколько это возможно. И вообще-то у меня чертовски хорошо получается», - объяснила звезда.