Что ждет некоторых знаков Зодиака с 20 до 31 августа – главные события

Овны будут решать свои любовные проблемы. Их ждут стычки со второй половинкой. Возможно, кому-то даже придется обратиться за помощью к психологу. Какие-то давно назревшие темы этому знаку зодиака придется проработать и урегулировать, чтобы сохранить отношения.

Тельцы - любители денег. Вторая половина месяца пройдет у них в поисках дополнительного дохода. Они будут переживать из-за возможных финансовых неудач. Кому-то покажется, что деньги уплывают мимо них. На этом фоне будет много стресса. Этот знак зодиака озадачит себя поиском новых источников дохода.

Весы, как и Девы, будут активно трудиться. Они буквально днюют и ночуют на работе. Однако если Весов заставляет руководство задерживаться и перевыполнять план, то в случае Дев, на это они пойдут сами. Никто их принуждать не будет. Всему виной их скрупулезность, дотошность и ответственность.

Близнецы хотят либо найти новую работу, либо улучшить условия на старой. Они нуждаются в переменах. Пусть даже это будут новые друзья, коллеги или смена имиджа.

Львы могут нарваться на недовольство со стороны окружающих. И связано это с тем, что они перегнут палку там, где речь идет о личных границах. Этот знак зодиака стремится контролировать людей и давать всем непрошеные советы.

Раки - короли спокойствия. Им хорошо и уютно дома. Они будто готовятся к важным переменам: новой учебе, работе или, возможно, отношениям. Они преисполнены надеждой на лучшее. Звезды советуют им прислушаться к своей интуиции. Потому что у каждого свои цели - одни ждут принца, другие - ищут новое место работы. Они в предвкушении чего-то особенного.