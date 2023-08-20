Шарлиз Терон жестко отреагировала на слухи о неудачной пластической операции

«Люди думают, что у меня была подтяжка лица. Они спрашивают: "Что она с собой сделала?" А я такая: "Б**, я просто старею! Это не значит, что я сделала плохую пластическую операцию. Просто так бывает"», - сказала как отрезала Шарлиз в свежем интервью журналу Allure. Впрочем, звезда призналась, что не осуждает тех, кто прибегнул к помощи пластического хирурга, хоть и сама никогда не была на их месте. А вот двойные стандарты общества актриса разнесла в пух и прах.