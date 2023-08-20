Шарлиз Терон жестко отреагировала на слухи о неудачной пластической операции

Мало кому хочется оказаться в уютной компании звезд, известных своими неудачными преображениями. Но особенно неприятно, когда в эту категорию тебя записывают по ошибке, как случилось с Шарлиз Терон. Неудивительно, что 48-летняя актриса поспешила опровергнуть все слухи о том, что она тоже стала жертвой неудачной пластики. И надо сказать, за словом лауреатка «Оскара» в карман не полезла, пишет Super.
«Люди думают, что у меня была подтяжка лица. Они спрашивают: "Что она с собой сделала?" А я такая: "Б**, я просто старею! Это не значит, что я сделала плохую пластическую операцию. Просто так бывает"», - сказала как отрезала Шарлиз в свежем интервью журналу Allure. Впрочем, звезда призналась, что не осуждает тех, кто прибегнул к помощи пластического хирурга, хоть и сама никогда не была на их месте. А вот двойные стандарты общества актриса разнесла в пух и прах.
«У меня всегда были проблемы с тем, что мужчины якобы стареют как изысканные вина, а женщины - как срезанные цветы. Я презираю эту концепцию и хочу бороться с ней. Я думаю, что женщины хотят стареть так, как им удобно»
Но есть все же один аспект молодости, который актриса не отказалась бы сохранить: «Я бы хотела, чтобы у меня сейчас было тело, как в 25 лет, когда я могла буквально убиться об стену, а на следующий день уже ничего не болело. Теперь, если я возвращаюсь в спортзал после трехдневного перерыва, не могу потом ходить».