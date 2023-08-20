ВИДЕО ⟩ МакSим впервые вышла на сцену после лечения в клинике от алкогольной зависимости

За состоянием певицы МакSим ее поклонники в последнее время следили с особым волнением. После того как звезда призналась в алкогольной зависимости и рассказала о лечении в реабилитационном центре, новостей о концертах фанаты даже и не ждали. А исполнительница взяла и выступила!
Такой камбэк зрители встретили с полнейшим восторгом: они скандировали имя артистки перед ее выходом на сцену и сопроводили любимую певицу громкими аплодисментами. И хотя на этом шоу МакSим держалась определенно лучше, чем на последних концертах, где она едва стояла на ногах, было заметно: с речью и текстами песен у звезды все еще есть некоторые проблемы.
Но как бы там ни было, а выступление случилось! Несмотря ни на что поклонники насладились хитами, а завершился перформанс, разумеется, песней «Знаешь ли ты», которую хором прокричали все собравшиеся в «Лужниках».
На Московском урбанистическом форуме МакSим спела свои лучшие хиты, в числе которых был и легендарный «Мой рай».
Видео с выступления смотрите ЗДЕСЬ!