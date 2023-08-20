ВИДЕО ⟩ МакSим впервые вышла на сцену после лечения в клинике от алкогольной зависимости

Такой камбэк зрители встретили с полнейшим восторгом: они скандировали имя артистки перед ее выходом на сцену и сопроводили любимую певицу громкими аплодисментами. И хотя на этом шоу МакSим держалась определенно лучше, чем на последних концертах, где она едва стояла на ногах, было заметно: с речью и текстами песен у звезды все еще есть некоторые проблемы.