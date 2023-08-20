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А ВЫ ЕГО УЗНАЛИ? ⟩ Фитнес-красавица Кайса Кууснымм увидела на сцене австралийского стриптиз-шоу знакомое эстонцам лицо

Limon.ee
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Эстонская фитнес-красавица Кайса Кууснымм увидела на сцене австралийского стриптиз-шоу известного танцора Джастина Лео.
Эстонская фитнес-красавица Кайса Кууснымм увидела на сцене австралийского стриптиз-шоу известного танцора Джастина Лео. Фото: Kollaaž/erakogu

Эстонская фитнес-красавица Кайса Кууснымм, живущая в австралийском городе Перт, недавно посетила местное стриптиз-шоу Magic Men. Со сцены на нее смотрело знакомое лицо: Джастин Лео, который произвел фурор среди жителей Эстонии. «Увидеть его на сцене - словно принять бодрящий душ, но не в хорошем смысле», - прокомментировала Кайса выступление стриптизера, пишет Elu24.

За час до начала шоу у клуба выстроилась огромная очередь из женщин. «Действительно, здесь эти шоу мегапопулярны, и билеты на них всегда распроданы. Это не просто пошлое стриптиз-шоу, здесь зажигательная танцевальная хореография и ведущий, который заводит публику. Несомненно, один из идеальных женских вечеров», - объясняет Кууснымм, описывая стриптиз-шоу Magic Men.

Кайса уже несколько раз была на подобном мероприятии, но впервые заметила на сцене знакомое лицо. «Ну что, женщины, узнаете ли вы этого блондина?» - спрашивает Кайса у своих почти 24 000 подписчиков в Instagram. На видео, которое она выложила, видно, что среди выступающих - стриптизер Джастин Лео, который со скандалом сбежал из Эстонии.

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