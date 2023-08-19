ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Луиза и Таави Рыйвас отмечают годовщину свадьбы: смотрите фотографии!

«Шесть лет назад я ехала в церковь на потрясающей машине, спела красивую песню любимому мужчине, надела на палец красивое кольцо, открыла бутылку, и даже если кто-то пытался украсть меня прямо со свадьбы, мой жених был достаточно силен, чтобы сделать это самому», - пишет Луиза в Instagram, делясь с подписчиками фотографиями со дня свадьбы.