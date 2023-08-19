ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Луиза и Таави Рыйвас отмечают годовщину свадьбы: смотрите фотографии!

Певица и депутат Рийгикогу Луиза Рыйвас опубликовала в Instagram красивые кадры со дня свадьбы. Шесть лет назад она вышла замуж за Таави Рыйваса.
Луиза и Таави Рыйвас сегодня отмечают шестую годовщину своей свадьбы, так называемую чугунную.
«Шесть лет назад я ехала в церковь на потрясающей машине, спела красивую песню любимому мужчине, надела на палец красивое кольцо, открыла бутылку, и даже если кто-то пытался украсть меня прямо со свадьбы, мой жених был достаточно силен, чтобы сделать это самому», - пишет Луиза в Instagram, делясь с подписчиками фотографиями со дня свадьбы.
Taaви и Луиза поженились в 2017 году, а до это они жили вместе 16 лет. Пара пощнакомилась в 2007 году на фестивале Лейго. У супругов трое детей: Мийна Риханна, Херман и Ума.