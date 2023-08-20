Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака

ОВНЫ

Бытовые или хозяйственные дела потребуют незамедлительного решения. Встречи с друзьями не принесут вам ничего полезного. Они станут причиной усталости и недомогания. В этот день возможно ухудшение самочувствия и конфликты с родственниками. Постарайтесь провести выходные на природе в близком семейном кругу. Вам сейчас необходим отдых.

ТЕЛЬЦЫ

Запаситесь на сегодняшний день терпением, оно очень пригодится. Избегайте споров и разногласий, они не приведут ни к чему хорошему. Возможны семейные конфликты, но эти неурядицы быстро сойдут на нет. Чтобы избежать ссор и выяснения отношений, постарайтесь быть сдержаннее и терпеливее.

БЛИЗНЕЦЫ

День обещает быть быстрым. Не провоцируйте своих домочадцев на конфликт, это чревато последствиями. Сегодня лучше быть спокойными в общении как с семьей, так и с коллегами. Постарайтесь игнорировать критику и избегать ее, так как скандал разгорится в самый неподходящий момент. Ваша репутация будет работать на вас.

РАКИ

Вы хотите пуститься во все тяжкие. Это не вынужденная мера, но то, что подсказывает интуиция. На профессиональной арене вы будете оригинальны в своих решениях и воспользуетесь необычными методами для решения поставленных перед вами задач. За активную работу возможно вознаграждение: это могут быть похвала и премия. Звезды советуют вам подходить к решению проблем нестандартным образом. Это и есть ваше тайное оружие.

ЛЬВЫ