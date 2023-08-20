Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака

Все получается. Можно браться за то, что прежде казалось очень сложным, почти невыполнимым; есть шанс добиться успеха в таких делах. Вам многие помогают, часто совершенно бескорыстно. Возможно начало сотрудничества, которое продлится не год и не два, многому вас научит.
ОВНЫ
Бытовые или хозяйственные дела потребуют незамедлительного решения. Встречи с друзьями не принесут вам ничего полезного. Они станут причиной усталости и недомогания. В этот день возможно ухудшение самочувствия и конфликты с родственниками. Постарайтесь провести выходные на природе в близком семейном кругу. Вам сейчас необходим отдых.
ТЕЛЬЦЫ
Запаситесь на сегодняшний день терпением, оно очень пригодится. Избегайте споров и разногласий, они не приведут ни к чему хорошему. Возможны семейные конфликты, но эти неурядицы быстро сойдут на нет. Чтобы избежать ссор и выяснения отношений, постарайтесь быть сдержаннее и терпеливее.
БЛИЗНЕЦЫ
День обещает быть быстрым. Не провоцируйте своих домочадцев на конфликт, это чревато последствиями. Сегодня лучше быть спокойными в общении как с семьей, так и с коллегами. Постарайтесь игнорировать критику и избегать ее, так как скандал разгорится в самый неподходящий момент. Ваша репутация будет работать на вас.
РАКИ
Вы хотите пуститься во все тяжкие. Это не вынужденная мера, но то, что подсказывает интуиция. На профессиональной арене вы будете оригинальны в своих решениях и воспользуетесь необычными методами для решения поставленных перед вами задач. За активную работу возможно вознаграждение: это могут быть похвала и премия. Звезды советуют вам подходить к решению проблем нестандартным образом. Это и есть ваше тайное оружие.
ЛЬВЫ
Креативность и неординарные решения, способны привести вас к счастью. Раскройте миру свои таланты, покажите все, на что вы способны. Стоит быть предельно осторожными в дороге, если управляете автомобилем, не отвлекайтесь на посторонние разговоры и забудьте про телефон. Недостаток энергии, может негативно сказаться не только на вашей работоспособности, снизив ее, но и на здоровье.
ДЕВЫ
Чтобы победа была только на вашей стороне, необходимо очертить границы ваших достижений. Сосредоточьтесь на главном. Есть большая вероятность, что резкий необдуманный поступок поспособствует достижению целей. Смело совершайте как незначительные, так и крупные покупки. Вечером займитесь творчеством. Если хотели попробовать играть на гитаре, запишитесь на первый урок, и, возможно, вы откроете в себе новый талант.
ВЕСЫ
На вас надвигается светлый период в жизни. Особенно это касается профессиональной сферы деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Для этого день удачен как никогда. Все будет получаться, так как у вас легкая рука. Ваш авторитет среди коллег вырастет. Если покупаете лотерейные билеты, удача настигнет и там, вы можете выиграть. Не упускайте такой шанс.
СКОРПИОНЫ
Сегодня возможен сильный стресс из-за переутомления и расходования собственных сил. Не перевозбуждайтесь, избыток энергии отрицательно скажется на сне. Лучше расслабьтесь, примите ванну или сходите на массаж. Устройте себе отдых с любимой книгой и чашечкой вкусного чая. Сегодня лучше лечь спать пораньше и хорошенько выспаться. Дайте нервной системе и организму в целом расслабиться.
СТРЕЛЬЦЫ
День - начало важнейших дел. Возможны в этот день знакомства, которые перерастут в деловые партнерские отношения. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете легкое недомогание или тоску. Не стоит употреблять сегодня спиртные напитки.
КОЗЕРОГИ
Если у вас есть хобби, попробуйте реализовать его в бизнесе. Подключите единомышленников и продумайте все этапы. Найдите время, чтобы привести в порядок свое рабочее место. Чистота на столе - чистота в голове. Вечером соберите у себя дома шумную компанию, где вы сможете поделиться идеями и почерпнете много нового и полезного.
ВОДОЛЕИ
Судьба внесет коррективы в планы. День будет разделен на положительные и отрицательные моменты. Проявите внимание, понимание и сдержанность в отношениях с людьми. Не приближайте к себе тех, кому вы не доверяете, даже если вы старые знакомые. От вашей бдительности и внимательности будет зависеть успех в начатых делах. В этот день возможно пищевое отравление.
РЫБЫ
Вы умны, красивы, жизнерадостны. Постарайтесь свою энергию направить в нужное русло. Расходуйте ее грамотно, иначе все может закончиться в один миг. Есть вероятность улучшить свое материальное положение. Вторую половину дня проведите вне дома, можете прогуляться или сходить в кино с семьей или друзьями, пишет sovainfo.ru.