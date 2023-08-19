Скончался актер Игорь Ясулович

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера», - говорится в сообщении Телеграм-канала ГИТИСа.

Напомним, что в середине июля ректор института Григорий Заславский сообщал, что 81-летний Ясулович был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на острое повреждение почек.

Позже сын отмечал, что в состоянии Игоря Ясуловича есть положительная динамика, а 14 августа пришло известие, что актера выписали.