Этот ранний симптом рака желудка проявляется во время еды: люди не замечают его годами!

При этом рак может несколько лет коварно развиваться, почти не подавая больному знаков. Однако по некоторым признакам все же можно вычислить, что болезнь уже атаковала организм. Достаточно лишь быть более внимательным к самочувствию и подмечать даже мелкие изменения в поведении.