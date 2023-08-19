Этот ранний симптом рака желудка проявляется во время еды: люди не замечают его годами!

Thevoicemag.ru рассказывает о неприметном SOS-сигнале от организма, который может спасти тебе жизнь.
Как правило, злокачественная опухоль желудка дает о себе знать уже на поздних стадиях. В таких случаях заболевание уже мало поддается лечению, и человек «сгорает» буквально за считаные месяцы.
При этом рак может несколько лет коварно развиваться, почти не подавая больному знаков. Однако по некоторым признакам все же можно вычислить, что болезнь уже атаковала организм. Достаточно лишь быть более внимательным к самочувствию и подмечать даже мелкие изменения в поведении.
Тревожным знаком послужит то, что ты кардинально не меняла образ жизни, по-прежнему испытываешь чувство голода, однако просто не в силах справиться с когда-то привычной тебе порцией. Иногда в таких случаях может появиться ощущение, что тебя вырвет, если ты и дальше продолжишь есть.
«Симптомы раннего рака желудка могут быть похожи на симптомы других состояний, таких как язва желудка. В этом и состоит коварство этой патологии: ее часто списывают со счетов», - объясняют коварство болезни эксперты.