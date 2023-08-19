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Этот ранний симптом рака желудка проявляется во время еды: люди не замечают его годами!

Limon.ee
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Если ты неожиданно поняла, что без всяких на то причин наедаешься гораздо меньшим количеством еды, чем обычно, это уже повод срочно записаться к врачу. Иллюстративное фото
Если ты неожиданно поняла, что без всяких на то причин наедаешься гораздо меньшим количеством еды, чем обычно, это уже повод срочно записаться к врачу. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Thevoicemag.ru рассказывает о неприметном SOS-сигнале от организма, который может спасти тебе жизнь.

Как правило, злокачественная опухоль желудка дает о себе знать уже на поздних стадиях. В таких случаях заболевание уже мало поддается лечению, и человек «сгорает» буквально за считаные месяцы.

При этом рак может несколько лет коварно развиваться, почти не подавая больному знаков. Однако по некоторым признакам все же можно вычислить, что болезнь уже атаковала организм. Достаточно лишь быть более внимательным к самочувствию и подмечать даже мелкие изменения в поведении.

По мнению экспертов из организации Cancer Research UK, один из признаков рака желудка на ранней стадии можно заметить во время каждого приема пищи. Если ты неожиданно поняла, что без всяких на то причин наедаешься гораздо меньшим количеством еды, чем обычно, это уже повод срочно записаться к врачу.

Тревожным знаком послужит то, что ты кардинально не меняла образ жизни, по-прежнему испытываешь чувство голода, однако просто не в силах справиться с когда-то привычной тебе порцией. Иногда в таких случаях может появиться ощущение, что тебя вырвет, если ты и дальше продолжишь есть.

«Симптомы раннего рака желудка могут быть похожи на симптомы других состояний, таких как язва желудка. В этом и состоит коварство этой патологии: ее часто списывают со счетов», - объясняют коварство болезни эксперты.

Еще одним необычным признаком рака желудка на ранней стадии служит чувство, что еда останавливается где-то вверху живота прямо во время приема пищи. Если ты заметила за собой что-то подобное, медлить не стоит. Самым правильным решением будет как можно скорее обратиться к врачу, чтобы разобраться с истинными причинами и отмести самые страшные подозрения.
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