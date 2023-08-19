Эстонская певица вернулась в профессию спустя десять лет

В июле Мари-Леэн отправилась в Хаапсалу для съемок нового клипа. В нем снимался актер Мартин Мююрисепп. «Сам я не хотел бы ничего говорить. Скоро клип должен выйти на экраны», - сказал актер.

Потом на несколько лет о певице практически ничего не было слышно, потому что она вышла замуж за конезаводчика и конного стоматолога Йоосепа Тикка, и с тех пор не появлялась на публичных мероприятиях и не общалась с прессой. И вот она снова заявила о себе как об исполнительнице.