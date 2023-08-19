ВЫ БЫ КУПИЛИ? ⟩ Только для взрослых: в Сети продают бородатых кукол Борби, которых можно побрить

На волне успеха фильма Греты Гервиг «Барби» в Сети активизировались любители рукоделия, которые предлагают не только одежду для этих кукол, различные аксессуары и мебель, но и модифицированных кукол.

На сайте Etsy, который специализируется на изделиях ручной работы и старинных вещах и материалах, уникальных товарах и тому подобное, в продаже появились аналоги Барби по имени Борби. Правда, в отличие от идеальной куклы эти - с бородой и густыми волосами на руках и ногах. В комплекте к каждой кукле идет бритва, которой ее можно побрить. Стоит такое сомнительное удовольствие 20 долларов.

Борби Фото: etsy.com

«Борби не похожа ни на одну другую куклу, с которой вы играли! Она пушистая и готова к стрижке! Достаньте бритву (входит в комплект) и подарите ей собственный стиль! Борби понравится ее новая, шелковистая, гладкая кожа без волос!» - говорится в описании товара.

Борби Фото: etsy.com

Продавцы обращают внимание на то, что бритва – настоящая, а потому советуют держать ее подальше от детей.

Борби Фото: etsy.com