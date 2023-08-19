Сб, 19.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Бритни Спирс угрожала жизни мужа: она бросала ножи в стены

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Сэм Асгари и Бритни Спирс с детьми.
Сэм Асгари и Бритни Спирс с детьми. Фото: BURT HARRIS

Бритни Спирс сейчас в центре внимания западной прессы. Недавно стало известно, что певица и ее возлюбленный Сэм Асгари приняли решение расстаться, пишет peopletalk.ru.

Сейчас вокруг пары ходит много слухов (некоторые даже говорят, что якобы Сэм считает, что поп-звезда ему изменила). Впрочем, это не единственная причина, из-за которой произошел разрыв.

Близкое окружение приоткрыло завес тайны, раскрыв неприятные подробности жизни Бритни и Сэма. По их словам, знаменитость якобы часто срывалась на своего мужа.

Асгари не выдержал вспышек гнева певицы и подал на развод. «Она очень непостоянна, всегда кричит на персонал по пустякам и выдвигает нелепые требования. По всему дому разбито стекло, потому что Бритни швыряет вещи. У нее странная одержимость ножами. Она бросала их в стены и прятала в диване. Она ведет себя как параноик. Видимо, она считает, что кто-то преследует ее, и ей нужны ножи в качестве защиты», - рассказал аноним The Sun.

При этом инсайдер TMZ заявил, что ножи находились по всему дому, в том числе в спальне пары. «Бритни, как правило, срывалась от малейшего повода, это приводило Сэма в ужас», - сообщил информатор.

Напомним, на днях стало известно, что Бритни уже наняла известного адвоката по разводам, который ранее предоставлял свои услуги Ким Кардашьян, Джонни Деппу и другим голливудским звездам.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх