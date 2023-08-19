Бритни Спирс угрожала жизни мужа: она бросала ножи в стены

Сейчас вокруг пары ходит много слухов (некоторые даже говорят, что якобы Сэм считает, что поп-звезда ему изменила). Впрочем, это не единственная причина, из-за которой произошел разрыв.

Близкое окружение приоткрыло завес тайны, раскрыв неприятные подробности жизни Бритни и Сэма. По их словам, знаменитость якобы часто срывалась на своего мужа.

Асгари не выдержал вспышек гнева певицы и подал на развод. «Она очень непостоянна, всегда кричит на персонал по пустякам и выдвигает нелепые требования. По всему дому разбито стекло, потому что Бритни швыряет вещи. У нее странная одержимость ножами. Она бросала их в стены и прятала в диване. Она ведет себя как параноик. Видимо, она считает, что кто-то преследует ее, и ей нужны ножи в качестве защиты», - рассказал аноним The Sun.

При этом инсайдер TMZ заявил, что ножи находились по всему дому, в том числе в спальне пары. «Бритни, как правило, срывалась от малейшего повода, это приводило Сэма в ужас», - сообщил информатор.