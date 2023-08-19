ФОТО ⟩ Необычная находка на скамейке в Эльва: кто потерял?

«А я подумал, что они твои! Потому что ты не мог больше терпеть и положил их сушиться, чтобы отдохнуть», - шутит один из комментаторов. «Два передних зуба были бы моими, но не задние», - отвечает другой.

«Это не развлечение, и смеяться тут не над чем», - пишет Силья. «Это серьезное несчастье для человека, который их потерял. Здесь не над чем смеяться», - добавляет Эстер. Меэлис, напротив, делится с подписчиками более длинной историей: «Когда-то в советское время в одной из деревень Сангла или Вяйке Ракке была свадьба. Как обычно, всего было в избытке, и утром стали подавать жениху и невесте еду и питье, но у одного мужчины выпали зубы. Он был настолько пьян, что ничего не помнил. Искали везде и ничего не нашли, и вдруг из кладовки раздался грохот. Повар на свадьбе пошел резать ветчину и увидел в окороке зубы. Наверное, человек с зубами ночью проголодался и пошел откусить окорок, а зубы остались».