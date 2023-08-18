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ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! ⟩ В Ласнамяэ снова состоится большой бесплатный семейный день в парке аттракционов Sky Tivoli

Limon.ee
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Фото: Промо

В это воскресенье, 20 августа, в парке аттракционов Sky Tivoli (за ледовым холлом Тондираба, Куукиви, 3) снова cостоится большой семейный день!

Для всей семьи будет подготовлена масса развлечений на любой вкус. В течение всего дня будет работать большой лунопарк Sky Tivoli, который работает последнюю неделю в Эстонии в этом году.

Самыми большими аттракционами в парке являются Extreme высотой в 14 метров и Автодром с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, в Sky Tivoli вы найдете такие аттракционы, как Шрек, Лабиринт, Авенджерс, Лебеди, Детская карусель, Скай-джамп, Хоккей, Манеж и Батуты

На празднике детей будут встречать любимые ростовые куклы - Аэромедведи. На протяжении всего дня на месте будут веселые аниматоры Эльза и Анна, которые порадуют песнями, танцами и конкурсами. На месте можно будет приобрести билеты с большими скидками на Праздник мороженого, детские представления, цирки и новогодние елки от Skazka. Всех детей, кто купит билет на любой аттракцион Sky Tivoli ждет бесплатное мороженое от Balbiino.

Вход на мероприятие бесплатный!

Больше информации на страничке мероприятия.

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