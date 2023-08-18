НЕЖНОЕ ФОТО ⟩ Многократный чемпион Эстонии по плаванию впервые станет отцом

«Скоро мы станем мамой и папой», - объявил пловец Крегор Зирк, опубликовав нежную фотографию будущих родителей.
24-летний Крегор Зирк, многократный чемпион Эстонии по плаванию, в начале августа объявил, что скоро станет отцом.
«Однажды мои пловцы проплыли быстрее меня», - пошутил Зирк на английском языке. «Скоро мы станем мамой и папой», - добавил он, поделившись фотографией со своей беременной возлюбленной Лаурой.
Зирк сообщил порталу Elu24, что ребенок должен появиться на свет в конце года. «Подготовка идет полным ходом, и нет никакого страха», - радостно сообщил пловец, добавив: «Я бы сказал, что есть приятное волнение».
Крегор и Лаура вместе уже шесть лет.
Эстонский пловец получил под постом множество поздравительных комментариев.
В 2015 году Крегор Зирк выиграл заплыв на 100 метров баттерфляем на Европейском юношеском олимпийском фестивале, установив рекорд соревнований. В том же году на чемпионате Латвии в Риге он побил рекорд Эстонии, установленный 32 года назад Иваром Стуколкинком на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Зирк является многократным чемпионом Эстонии как во взрослой, так и в юниорской возрастных группах, ему принадлежит более 100 рекордов Эстонии в различных возрастных группах.