НЕЖНОЕ ФОТО ⟩ Многократный чемпион Эстонии по плаванию впервые станет отцом

24-летний Крегор Зирк, многократный чемпион Эстонии по плаванию, в начале августа объявил, что скоро станет отцом.

«Однажды мои пловцы проплыли быстрее меня», - пошутил Зирк на английском языке. «Скоро мы станем мамой и папой», - добавил он, поделившись фотографией со своей беременной возлюбленной Лаурой.

Зирк сообщил порталу Elu24, что ребенок должен появиться на свет в конце года. «Подготовка идет полным ходом, и нет никакого страха», - радостно сообщил пловец, добавив: «Я бы сказал, что есть приятное волнение».

Крегор и Лаура вместе уже шесть лет.

Эстонский пловец получил под постом множество поздравительных комментариев.

В 2015 году Крегор Зирк выиграл заплыв на 100 метров баттерфляем на Европейском юношеском олимпийском фестивале, установив рекорд соревнований. В том же году на чемпионате Латвии в Риге он побил рекорд Эстонии, установленный 32 года назад Иваром Стуколкинком на дистанции 1500 метров вольным стилем.