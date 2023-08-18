НОВАЯ УСЛУГА? ⟩ «Разум полностью отключился»: эстонская певица сходила на необычный массаж

Певица Элиза Колк поделилась с подписчиками в социальных сетях тем, как она провела четверг в салоне красоты. «Для меня это был новый опыт, потому что массаж расслабляет мышцы рта изнутри», - говорит она.
«Думаю, сегодня я получила лучший в своей жизни массаж лица, головы и шеи!» -говорит Колк, добавляя, что ей сделали и массаж внутренней части рта. «Это был новый опыт для меня. Очень рекомендую! Я заснула, и мой разум полностью отключился». Певица рассказывает, что этот массаж также расслабляет мышцы рта изнутри.
Это буккальный массаж лица, который направлен на снятие напряжения в лице, особенно на расслабление и раскрытие челюстных мышц.