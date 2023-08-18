Вот это красотка! Блейк Лайвли показала фигуру в бикини через полгода после рождения четвёртого ребёнка

Полгода назад Блейк Лайвли в четвёртый раз стала матерью: у актрисы и её мужа Райана Рейнольдса родилась дочь. Пара уже воспитывает трёх девочек: Джеймс, Инес и Бетти.

Компанию Betty Buzz актриса запустила в 2021 году и начала производство безалкогольных напитков. Не так давно Блейк Лайвли столкнулась с критикой поклонников, когда заявила, что бренд Betty Buzz начнёт выпускать и алкогольные напитки. Сама актриса признавалась в интервью, что не употребляет алкоголь, поэтому такое известие вызвало недоумение у некоторых пользователей Cети. Актрису обвинили в том, что, не пробуя собственные напитки, она не сможет понять, насколько они хорошего качества.

Супруг актрисы Райан Рейнольдс тоже имеет отношение к алкогольному бизнесу - он является креативным директором компании по производству алкогольных напитков Aviation American Gin.