ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ ⟩ «Посреди выпуска новостей сообщают, что ты уже несколько часов смотришь криминальный канал»

«Посреди выпуска новостей тебе сообщают, что ты уже несколько часов смотришь криминальный канал», - пишет в социальных сетях эстонец, который смотрел финское телевидение. Но в какой-то момент экран потемнел, как Elisa делает уже много лет, пишет Elu24.