«Посреди выпуска новостей тебе сообщают, что ты уже несколько часов смотришь криминальный канал», - пишет в социальных сетях эстонец, который смотрел финское телевидение. Но в какой-то момент экран потемнел, как Elisa делает уже много лет, пишет Elu24.
Для подписчиков
ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ ⟩ «Посреди выпуска новостей сообщают, что ты уже несколько часов смотришь криминальный канал»
В среду вечером в группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt («Ошибки в медиа и рекламе у нас и и не только» - прим.ред.) в Facebook недоумевающий телезритель разместил фотографию экрана телевизора с предупреждающим текстом «Телеканал не имеет права вещать на территории Эстонской Республики».