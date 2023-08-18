Как фамилия влияет на жизнь человека: мнение нумерологов

Фамилия - это не просто набор букв, она может оказывать влияние на жизнь человека, пишет russian7.ru.
По мнению нумерологов, каждая фамилия может быть обозначена числом, которое расскажет о характере и судьбе ее носителя. Нумерологи утверждают, что все вокруг нас можно обозначить числами, и фамилия не является исключением. Она определяет характер, болезни, пристрастия и особенности поведения человека.
Интересно, что нумерологи считают, что судьбу можно изменить, просто поменяв фамилию. Однако смена фамилии не всегда помогает избавиться от проблем. Например, женщина, вышедшая замуж, может так и не привыкнуть к фамилии супруга и продолжать думать о себе, как о носителе девичьей фамилии. Кроме того, нумерологи утверждают, что прежняя фамилия все равно будет оказывать влияние на человека, даже если она была изменена в официальных документах.
Для того чтобы узнать число своей фамилии, нумерологи используют простую ведическую систему. В этой системе каждая буква соответствует определенному числу, которое соответствует планете или звезде. Например, число 1 соответствует Солнцу, число 2 - Луне, число 3 - Марсу и так далее. Узнать число фамилии легко. Для этого достаточно сложить все числа букв, присутствующих в фамилии, где 9 - З, Р, Щ; 8 - Ж, П, Ш; 7 - Ё, О, Ч; 6 - Е, Н, Ц, Я; 5 - Д, М, Х, Ю; 4 - Г, Л, Э, Ф; 3 - В, К, У, Ь; 2 - Б, Й, Т, Ы; 1 - А, И, С, Ъ. К примеру, Ежов 6+8+7+3=24=2+4=6.
Следовательно Ежов будет обозначаться числом 6, которое соответствует планете Венера. Люди с этим числом обычно обладают чувственным нравом и добиваются успеха в сферах, где важно общение. Однако среди них часто встречаются высокомерные личности с огромными амбициями.
Также нумерологи утверждают, что фамилии могут соответствовать различным планетам и звездам, которые оказывают влияние на характер и судьбу человека. Например, фамилии, соответствующие Луне, указывают на чувственных людей, а фамилии, соответствующие Марсу, на сильных и эгоистичных личностей. Однако стоит отметить, что не все нумерологи используют эту систему, так как она не учитывает редкие вибрации, которые могут встречаться среди людей. Некоторые нумерологи рекомендуют сложить числа, соответствующие планетам, чтобы получить более точное представление о влиянии фамилии.
Таким образом, фамилия может оказывать влияние на жизнь человека, определяя его характер и судьбу. Нумерологи считают, что с помощью анализа числа фамилии можно получить представление о том, какие качества и тенденции присущи ее носителю. Однако стоит помнить, что фамилия - это лишь один из факторов, определяющих жизнь человека, и не является единственным решающим фактором.