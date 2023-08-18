Как фамилия влияет на жизнь человека: мнение нумерологов

По мнению нумерологов, каждая фамилия может быть обозначена числом, которое расскажет о характере и судьбе ее носителя. Нумерологи утверждают, что все вокруг нас можно обозначить числами, и фамилия не является исключением. Она определяет характер, болезни, пристрастия и особенности поведения человека.

Интересно, что нумерологи считают, что судьбу можно изменить, просто поменяв фамилию. Однако смена фамилии не всегда помогает избавиться от проблем. Например, женщина, вышедшая замуж, может так и не привыкнуть к фамилии супруга и продолжать думать о себе, как о носителе девичьей фамилии. Кроме того, нумерологи утверждают, что прежняя фамилия все равно будет оказывать влияние на человека, даже если она была изменена в официальных документах.

Для того чтобы узнать число своей фамилии, нумерологи используют простую ведическую систему. В этой системе каждая буква соответствует определенному числу, которое соответствует планете или звезде. Например, число 1 соответствует Солнцу, число 2 - Луне, число 3 - Марсу и так далее. Узнать число фамилии легко. Для этого достаточно сложить все числа букв, присутствующих в фамилии, где 9 - З, Р, Щ; 8 - Ж, П, Ш; 7 - Ё, О, Ч; 6 - Е, Н, Ц, Я; 5 - Д, М, Х, Ю; 4 - Г, Л, Э, Ф; 3 - В, К, У, Ь; 2 - Б, Й, Т, Ы; 1 - А, И, С, Ъ. К примеру, Ежов 6+8+7+3=24=2+4=6.