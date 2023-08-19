Четыре знака Зодиака, у которых будут серьезные финансовые перемены из-за ретроградного Меркурия в августе и сентябре

Ретроградный Меркурий всегда приходит в нашу жизнь с одной целью - переделать то, что плохо работает и не способствует нашему будущему прогрессу. В этот раз Меркурий будет ретроградным в знаке Дева с 20 августа по 15 сентября, в созвездии, которое отвечает за механизмы, работу, рабочие коллективы, здоровье и технику. В данном случае его задача - проработать то, что плохо себя зарекомендовало в этих сферах вашей жизни.