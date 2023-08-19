Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, как повлияет на деньги Меркурий уже в этом и следующем месяце. А также, почему сейчас открывается шанс поменять работу на более прибыльную, пишет wday.ru.
Четыре знака Зодиака, у которых будут серьезные финансовые перемены из-за ретроградного Меркурия в августе и сентябре
Ретроградный Меркурий всегда приходит в нашу жизнь с одной целью - переделать то, что плохо работает и не способствует нашему будущему прогрессу. В этот раз Меркурий будет ретроградным в знаке Дева с 20 августа по 15 сентября, в созвездии, которое отвечает за механизмы, работу, рабочие коллективы, здоровье и технику. В данном случае его задача - проработать то, что плохо себя зарекомендовало в этих сферах вашей жизни.
Ретроградный Меркурий будет прорабатывать ваш сектор финансов - у вас может измениться доход, либо вы сами будете пересматривать свои траты. Скорее всего вы вернетесь к прошлому заработку, чтобы улучшить его и в итоге поднять цены на свои услуги. Например, возьмете себе курс по повышению кваллификации или сами начнете преподавать, за что будете брать повышенную оплату.
Ретроградный Меркурий приходит, чтобы сфокусировать вас на бюджете семьи и обратить внимание на доходы вашего партнера. В вашей семейной жизни начинается пересмотр финансов - вы начнете оформлять документы для получения ипотеки, кредита, либо решитесь на ремонт и придется по-другому распределять семейный бюджет. В вашей карте Меркурий управляет сектором личного проекта, а значит вы можете решится взять крупный капитал под развитие своего личного бизнеса.
Ретроградный Меркурий до 15 сентября будет приносить в вашу жизнь серьезные вопросы по капиталу, который вы могли вкладывать в какой-то интернет-проект. Возможно, вы будете перераспределять финансы в этом проекте, либо вам придется пересмотреть будущие планы по его реализации. Например, если в вашем проекте есть деньги инвестора или кредитные деньги, то вам придется всерьез пересмотреть то, какие траты вы осуществляете и насколько они эффективны.