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Четыре знака Зодиака, у которых будут серьезные финансовые перемены из-за ретроградного Меркурия в августе и сентябре

Limon.ee
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Финансы. Иллюстративное фото.
Финансы. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, как повлияет на деньги Меркурий уже в этом и следующем месяце. А также, почему сейчас открывается шанс поменять работу на более прибыльную, пишет wday.ru.

Ретроградный Меркурий всегда приходит в нашу жизнь с одной целью - переделать то, что плохо работает и не способствует нашему будущему прогрессу. В этот раз Меркурий будет ретроградным в знаке Дева с 20 августа по 15 сентября, в созвездии, которое отвечает за механизмы, работу, рабочие коллективы, здоровье и технику. В данном случае его задача - проработать то, что плохо себя зарекомендовало в этих сферах вашей жизни.

В общем смысле Меркурий управляет коммуникациями и документами, а значит можно легко переделать свой трудовой договор, пройти чек-ап организма, улучшить режим и быт. Если у вас есть проблемы в рабочем коллективе - самое время перераспределить работу между людьми, сделать переоценку обязанностей. Тоже самое касается быта и режима — к 15 сентября вы можете заметно улучшить свой образ жизни.
Что касается денег, то Ретроградный Меркурий будет способствовать серьезным финансовым улучшениям благодаря трину с Юпитером в знаке Тельца. А значит у многих могут улучшится финансовые вопросы благодаря протекции руководства или каких-то ваших учителей, продюсеров или тех, с кем можно вступить в выгодный партнерский союз.
 
Лев
 

Ретроградный Меркурий будет прорабатывать ваш сектор финансов - у вас может измениться доход, либо вы сами будете пересматривать свои траты. Скорее всего вы вернетесь к прошлому заработку, чтобы улучшить его и в итоге поднять цены на свои услуги. Например, возьмете себе курс по повышению кваллификации или сами начнете преподавать, за что будете брать повышенную оплату.

Водолей

Ретроградный Меркурий приходит, чтобы сфокусировать вас на бюджете семьи и обратить внимание на доходы вашего партнера. В вашей семейной жизни начинается пересмотр финансов - вы начнете оформлять документы для получения ипотеки, кредита, либо решитесь на ремонт и придется по-другому распределять семейный бюджет. В вашей карте Меркурий управляет сектором личного проекта, а значит вы можете решится взять крупный капитал под развитие своего личного бизнеса.

Телец
Ретроградный Меркурий будет всерьез заниматься вашим личным бизнесом - в вашей натальной карте он отвечает за финансы и будет в ретро-фазе в секторе собственного проекта. Это значит, что вы решите пересмотреть, сколько вы денег вкладываете в развитие бизнеса. Также вы решитесь по-другому тратить деньги на детей или любимого человека - вероятно, вы решите скрывать часть финансов или просто более срурпулезно начнете «считать» деньги, выделяемые на вашего ребенка.
 
Скорпион
 

Ретроградный Меркурий до 15 сентября будет приносить в вашу жизнь серьезные вопросы по капиталу, который вы могли вкладывать в какой-то интернет-проект. Возможно, вы будете перераспределять финансы в этом проекте, либо вам придется пересмотреть будущие планы по его реализации. Например, если в вашем проекте есть деньги инвестора или кредитные деньги, то вам придется всерьез пересмотреть то, какие траты вы осуществляете и насколько они эффективны.

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