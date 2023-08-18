Лобода в Юрмале: «В Латвии живут интеллигентные, воспитанные и стильные люди»

17 августа в концертном зале «Дзинтари» выступила украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA). Артистка не только представила новые песни, но и особенное концертное шоу с новыми аранжировками старых хитов и яркими сценическими костюмами, пишет RUS TVNET.
Концерт начался с опозданием на час. Людей запустили в зал не сразу, а потому у входа собралась основательная толпа. Но люди были довольно позитивно настроены.
В самом начале концерта Светлана Лобода извинилась перед зрителями за задержку и пообещала, что постарается подарить всем присутствующим хорошее настроение.
Что и произошло! Зрители активно подпевали всем самым громким хитам певицы, а под конец концерта люди встали со своих мест и танцевали вместе с артисткой.
Концерт открывала песня Кузьмы Скрябина «Нікому то не треба». Певица включила ее в свой репертуар и которая как никогда актуальна по сегодняшний день.
Следом прозвучал трек «По-Українськи». Здесь огромное значение имеет текст, который стал отражением чувств каждого борющегося за свободу, за независимость и за жизнь в свободной Украине. Ранее Светлана Лобода сняла на эту песню клип именно в Риге.
Далее была хорошо знакомые и любимые поклонниками песни: «Мой родной» и «Молоко».
Конечно, Светлана Лобода представила свой последний альбом Made in U, выпущенный в марте 2023 года.
Были исполнены такие уже полюбившиеся публике хиты, как «Девочка», «Гринго», «На курок», «Целоваться», чувственная песня о разлуке с любимыми и родными «Два незнайомці». Не обошлось без композиции «Градус 100», ставшей настоящей жемчужиной пластинки. Светлана Лобода также представила свою самую свежую работу на украинском языке - Spogady.
Из полюбившихся хитов, которые со звездой пел весь зал были: «Пуля-дура», «Новый Рим», «Инстадрама», «Американо», «Парень», «Твои глаза», «40 градусов», «Случайная», «К черту любовь», «Твои глаза», «Суперзвезда» и «Пора домой».
Перед исполнением песни «Парень» Светлана не стала скрывать, что за этот год, что она живет в Латвии, она полюбила нашу страну. Она чувствует себя здесь как дома, и невероятно благодарна Латвии за ту помощь Украине, которую она предоставляет.
«Действительно, здесь, в Латвии живут очень интеллигентные, воспитанные и очень стильные люди, очень стильные с внешней точки зрения. Но я обнаружила, что внутри они такие правильные, сдержанные.
Я думаю, просто поразительно, что есть место на земле, где мне так хорошо и комфортно, и где люди никогда не позволяют себе лишнего, где всегда подходят к тебе с улыбкой, и тебе хочется с ними поговорить»
Прогуливаясь с детьми по Юрмале [...], каждый раз, когда ко мне подходит человек, мне очень классно пообщаться с местным. Поэтому огромное вам спасибо, особенно мужчины, за вашу интеллигенцию, за вашу воспитанность.
«Это просто потрясающе! Спасибо вам! И я поняла, что следующая песня должна быть точно для наших мужчин. Уже говорю "наших", потому что уже год как прожила здесь, и четко могу сказать - "для наших"», - сказала Светлана Лобода со сцены.
Все выступление сопровождалось потрясающим шоу с невероятными костюмами Светланы (они менялись на протяжении всего выступления), а также профессиональной работой балета, музыкантов и командой по звуку и свету.
Завершило концерт эпическое и патриотическое исполнение легендарной композиции Николая Леонтовича «Щедрик».
Покидая сцену артистка подняла высоко над головой руку и воскликнула «Слава Украине». «Героем слава», - ответили ей зрители.
Галерея: Светлана Лобода в «Дзинтари»