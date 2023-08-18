Лобода в Юрмале: «В Латвии живут интеллигентные, воспитанные и стильные люди»

«Действительно, здесь, в Латвии живут очень интеллигентные, воспитанные и очень стильные люди, очень стильные с внешней точки зрения. Но я обнаружила, что внутри они такие правильные, сдержанные.

Я думаю, просто поразительно, что есть место на земле, где мне так хорошо и комфортно, и где люди никогда не позволяют себе лишнего, где всегда подходят к тебе с улыбкой, и тебе хочется с ними поговорить»