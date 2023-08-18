ГОТОВИТСЯ? ⟩ Анастасия Волочкова рассказала, как должны пройти ее похороны

Анастасия Волочкова занимается балетом с малых лет и воспитывалась на любви к классическому искусству. Соответствующим образом сформировался и вкус артистки. Ее дом оформлен в стиле дворцов 18 века. Интерьер обильно украшен фресками, лепниной и позолотой, пишет «Стархит».
47-летняя Анастасия Волочкова приняла участие в шоу, в котором гости дают короткие ответы на самые разные вопросы. «Что люди скажут на ваших похоронах?» - неожиданно спросили артистку.
«Вы что меня хороните что ли? - рассмеялась звезда. - Я не знаю, что они скажут. Ну, наверное, будут вспоминать мою доброту, искренность, говорить теплые слова. Знаете, я хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с вензелями золотыми, инициалами „А.В.“. Белые розы, естественно, как у принцессы Дианы».
«Для счастья все есть. Но нужны любовь и творчество, без которого не мыслю своей жизни. Цветы, дети, сцены, любовь зрителей ко мне — все это у меня есть», - улыбалась бывшая прима Большого театра в шоу«Не Пруст».