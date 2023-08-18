Почему изменяют знаки Зодиака: эти 12 подсказок помогут вам избежать предательства

Весы

Весы - романтичные партнеры, которые любят гармонию в отношениях. Но еще они хотят сами управлять своей жизнью. Это может показаться странным, ведь внешне они производят впечатление людей нерешительных и охотно угождающих окружающим. На самом деле они долго принимают решения, потому что взвешивают все за и против по несколько раз. Но если Весы обнаружат, что вы начали принимать решения за них, это может подтолкнуть их к измене. Весы могут быть непостоянными, быстро воспылать любовью к вам и так же быстро оставить.

Скорпион

Как и другие фиксированные знаки, Скорпион предпочитает иметь только одного партнера. Он, кстати, даже гордится тем, что способен противостоять самым горячим соблазнам. Скорпиону нужно время, чтобы довериться и раскрыться любимому человеку. Зато когда это происходит, влюбленный Скорпион уходит в глубины страсти и утаскивает любимого за собой. Если в какой-то момент ему кажется, что партнер выбирается на мелководье, и связь между вами уже не такая глубокая - уязвленный и раненный Скорпион может начать изменять из мести.

Стрелец