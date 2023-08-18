Почему изменяют знаки Зодиака: эти 12 подсказок помогут вам избежать предательства

Мы не оправдываем такое поведение, изменять любимым подло. Но астрологи заметили некоторые тенденции в поведении разных знаков Зодиака. Можно попробовать поймать момент в паре, когда что-то пошло не так, пишет wday.ru.
Овен
Страстный и сексуально активный знак Зодиака. Чаще всего сам проявляет инициативу и не терпит отказа. Овен не готов посвятить свою жизнь только одному человеку, он любит внимание к своей персоне и эксперименты. Как следствие - измены и обман. При этом сам мужчина-Овен не выносит обмана. Его привлекают страстные и открытые, но верные партнерши.
Телец
Тельцы - верные, фиксированные земные знаки. Для него измена - слишком трудный и значимый шаг. Неверность не в характере Тельца, когда он уже связан обязательствами. Но в этом-то и нюанс. Если Телец изменяет, значит, он не считает, что состоит с этой женщиной в глубоких, взаимных, ответственных отношениях. Еще один вариант измены у Тельца возможен, если в отношениях с любимым человеком у него наблюдалось долгое охлаждение и дистанция. Если в это время рядом появится «подходящий» Тельцу человек, он может изменить.
Близнецы
Обладают двойственной природой, но это не значит, что они - прирожденные изменщики. Несмотря на свое название, Близнецы имеют по паре всего (иногда даже любимых), но сердце у них всего одно. Близнецы любят разнообразие и интеллектуальные игры. Но если они изменяют, то это не легкомысленное решение, за этим должна быть более глубокая причина. Например, сильная обида. Легкие в общении Близнецы не так легко открывают сердце любимому человеку. Но если его разбить, то Близнецы могут скрываться от боли и предательства в легкомысленных связях на стороне. А истинную причину не готовы раскрыть партнеру, потому что разговоры о травмах бывают слишком болезненны для Близнецов, и они стараются их никогда не вспоминать.
Рак
Раки уделяют много внимания и заботы любимым людям. И от них ждут того же. Действия и жесты для Раков говорят больше любых слов. Измены не в природе верных Раков. Но если в какой-то момент они почувствуют себя покинутыми или забытыми, могут угодить в объятия особо понимающего, нежного, внимательного и сострадательного слушателя. Они не ищут этого специально, регулярные походы налево ракам не свойственны и не нужны. Но вероятность случайной интрижки с эмоционально уязвимым Раком исключать не следует. Будьте рядом, обозначайте свое внимание и заботу, чтобы Рак никогда не заплутал в своих переживаниях.
Лев
Лев - тоже фиксированный знак. Верность и привязанность для него естественнее, чем беспорядочные связи. Несмотря на активную социальную жизнь и любовь к чужому обожанию, Лев не будет изменять своему партнеру потому, что нашел кого-то лучше. Он может изменить, если ему не уделяли достаточно внимания в отношениях. Льву нужно ваше неусыпное, постоянное внимание, тогда он счастлив.
Дева
Если в отношениях не хватает постоянства и порядка, Девы быстро уйдут. Они не склонны к измене, но если и найдут утешение рядом с другим человеком, у него наверняка будет заведенный порядок жизни и планы на несколько месяцев вперед. Как все остальные земные знаки, Дева ценит стабильность. Девы от природы тревожны. Знание, чего ожидать дальше, дарит им мир в душе. Если Дева встретит человека последовательного и стабильного, она спасется в его объятиях от окружающего хаоса.
Весы
Весы - романтичные партнеры, которые любят гармонию в отношениях. Но еще они хотят сами управлять своей жизнью. Это может показаться странным, ведь внешне они производят впечатление людей нерешительных и охотно угождающих окружающим. На самом деле они долго принимают решения, потому что взвешивают все за и против по несколько раз. Но если Весы обнаружат, что вы начали принимать решения за них, это может подтолкнуть их к измене. Весы могут быть непостоянными, быстро воспылать любовью к вам и так же быстро оставить.
Скорпион
Как и другие фиксированные знаки, Скорпион предпочитает иметь только одного партнера. Он, кстати, даже гордится тем, что способен противостоять самым горячим соблазнам. Скорпиону нужно время, чтобы довериться и раскрыться любимому человеку. Зато когда это происходит, влюбленный Скорпион уходит в глубины страсти и утаскивает любимого за собой. Если в какой-то момент ему кажется, что партнер выбирается на мелководье, и связь между вами уже не такая глубокая - уязвленный и раненный Скорпион может начать изменять из мести.
Стрелец
Стрельцы живут приключениями и ценят свободу. Партнер, который быстро привязывается к Стрельцу, становится предсказуемым, и с ним становится скучно. А еще Стрельцам, которые по жизни плывут, куда течение вынесет, бывает некомфортно в статусах, штампах и ярлыках. Стрелец, который решил погулять, для самого себя вообще не выглядит как изменщик. С его точки зрения, отношения между вами уже сошли на нет, в тот момент, когда вы заикнулись о совместных планах на будущее. Это не значит, что Стрелец никогда не сыграет свадьбу и не заведет семью. Просто ему нужно найти такого спутника, в отношениях с которым не угасает интерес и все еще чувствуется вкус свободы. А еще не забудьте четко договориться на берегу с определениями: что является изменой, а что нет. Это тоже поможет в отношениях со Стрельцом.
Козерог
Козероги практичны, работают много и тяжело, а еще любят откладывать деньги на будущее. Если партнер не прилагает достаточных усилий к достижению своих целей или тратит деньги налево и направо, Козерог начнет отдаляться эмоционально и физически. Вообще, физически изменять Козерог не спешит. Зато может быть абсолютно бесповоротно женат на своем проекте или работе.
Водолеи
У Водолеев удивительные двойные стандарты к своей жизни. С одной стороны, они являются фиксированным знаком, и им нравится ощущение стабильности в отношениях с одним партнером. С другой - в них просыпается желание новых эмоций, впечатлений и волнения, а это может толкнуть на измену. Водолеи могут быть удивительно безрассудными, когда дело касается измен. Конечно, они еще и известны своими нестандартными взглядами на жизнь, так что само понятие измены у Водолея и не Водолея могут отличаться. Если их поймают на измене, Водолеи тут же прервут связь на стороне. Но если в отношениях им снова не будет хватать впечатлений и эмоций, они опять отправятся на поиски приключений.
Рыбы
Рыбы склонны изменять не столько физически, сколько эмоционально и платонически. Рыбы сбегают от проблем в отношениях в отношения на стороне и искать утешения своему израненному сердцу. Те же, кто изменяет физически, делают это лишь потому, что знают: им все сойдет с рук. К счастью, это достаточно редкий нахальный вид Рыб.