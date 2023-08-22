ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Албания – удивительная страна! Повсюду обнимающиеся мужчины, смешные цены и божественная еда

Очень переменчивая погода

Я побывал в столице Албании - Тиране - в середине июня этого года. И да, мои родители не зря говорят, что лучше туда ехать в августе, тогда в стране сухо, жарко и почти нет осадков. Но я подумал, что если даже в Таллинне в июне сравнительно тепло - воздух прогревался днем до 28 градусов, то в стране Балканского полуострова летом точно должно быть просто прекрасно. Как же я ошибся! Все четыре дня, сколько был в Тиране, так никуда из нее выехать на курорт не получилось, потому что почти все дни без остановки лил дождь и температура воздуха днем была не более 20 градусов тепла. Албанские грозы - это не то, к чему мы привыкли в Эстонии. Они действительно жуткие.