В одной из самых бедных стран Европы - Албании - настоящий туристический бум, об этом написали многие СМИ буквально на днях. Основная причина - рост цен в странах ЕС, не позволяющий отдыхать дома на широкую ногу. И тут я решил, что хватит летним впечатлениям о поездке в эту страну жить только в моей голове, пора рассказать о тонкостях туризма по Албании читателям портала Limon.ee.
ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Албания – удивительная страна! Повсюду обнимающиеся мужчины, смешные цены и божественная еда
Очень переменчивая погода
Я побывал в столице Албании - Тиране - в середине июня этого года. И да, мои родители не зря говорят, что лучше туда ехать в августе, тогда в стране сухо, жарко и почти нет осадков. Но я подумал, что если даже в Таллинне в июне сравнительно тепло - воздух прогревался днем до 28 градусов, то в стране Балканского полуострова летом точно должно быть просто прекрасно. Как же я ошибся! Все четыре дня, сколько был в Тиране, так никуда из нее выехать на курорт не получилось, потому что почти все дни без остановки лил дождь и температура воздуха днем была не более 20 градусов тепла. Албанские грозы - это не то, к чему мы привыкли в Эстонии. Они действительно жуткие.
За время грозы выпадает существенное количество осадков. Если в Тиране льет дождь, можете забыть о том, что через пять-десять минут распогодится и вы сможете продолжить свою прогулку по городу. Если уж небо заплакало, то заплакало. Зонты лучше везти с собой или покупать в солнечную погоду, во время дождя цены на них взлетают вдвое. Если в погожий день зонтик можно найти за 5 евро, то в ливень цены от 10 и выше. Особенно ушлые торговцы ставят цену 15-20 евро за обычный зонт, который вновь будет стоить 5 евро, когда выглянет солнце.
Здесь вам всё время нужен банкомат!
Поскольку ввоз в Албанию и вывоз из нее местной валюты - албанского лека - строго запрещен, то первые наличные деньги вы сможете снять прямо в аэропорту Тираны. Также там работают несколько пунктов обмена валюты, где вам с радостью обменяют и евро, и доллары на леки. Но курс отличается, поэтому ищите наиболее выгодный. Кроме того, оплата покупок картой в Албании всё еще мало где возможна, в основном только в крупных бутиках мировых брендов, в больших продуктовых магазинах, а в ресторанах, ларьках, маленьких магазинах оплата производится только наличными. Преимущественно в местной валюте.
Кстати, разные банкоматы в Тиране снимают разную комиссию, и она может быть существенной, вплоть до 7 евро за снятие небольшой суммы. Нашел и более дешевые варианты, где снять деньги стоит 0,24 евро, независимо от суммы. Банкоматы вежливо предупреждают о размере комиссии до начала операции, поэтому, вы всегда можете забрать карту и не снимать деньги, если вам что-то не подходит.
Не хуже, чем в Европейском союзе
Некоторые мои друзья, бывавшие в Албании более пяти или десяти лет назад, были в шоке от моего выбора. «Албания? Ты серьезно? Там даже на главной площади Тираны полная разруха, куда ты поедешь? И везде курят, даже в торговых центрах, магазинах, везде!» - говорили мне. Но за последнее время всё поменялось. Никто не курит в общественных местах и магазинах. А в ресторанах и лаунжах вы можете стать единственным человеком, кто употребляет алкоголь, потому что местные пьют чай, религия не позволяет употреблять алкоголь.
Главная достопримечательность Тираны - площадь Скандербега, которая выглядит по-европейски, рядом с ней располагается современный парк, на всей территории которого можно пользоваться бесплатным wi-fi, поскольку роуминг в Албании очень дорогой, то бесплатный интернет - это спасение для зависимых от социальных сетей туристов, которым нужно ежечасно публиковать свежие посты и отвечать на сообщения.
Про пляжи ничего сказать не могу, так и не удалось нигде побывать, но местные жители, у которых снимал апартаменты, советуют не ехать в в Дуррес, а предпочесть Влёру. В любом случае, пляжи здесь песчаные и на них есть жизнь.
Не страшнее, чем в Таллинне
Безусловно, когда вы отправляетесь в дальнюю поездку, хочется, чтобы всё прошло безопасно. И в интернете много слухов и домыслов на тему того, как может быть небезопасно в Албании. В Тиране было не опасней, чем в любой другой европейской столице. На улицах даже в ночное время не замечал подозрительных людей или карманников. Если вы сами ведете себя достойно и никак не привлекаете внимания, ваша поездка пройдет гладко.
В Албании живут очень добрые и гостеприимные люди, вы это сможете ощутить уже при заселении в отель или апартаменты. Как правило, уважающие себя хозяева всегда попытаются как-то удивить гостей. Мне повезло, столовая на первом этаже комплекса апартаментов принадлежала тем же хозяевам, поэтому каждый день был какой-то сюрприз. Предлагали попробовать какое-то блюдо совершенно бесплатно или выпить ракию местного производства. Кстати, в этой же столовой обед и ужин предлагались за 5 евро.
Канатная дорога с потрясающим видом на горы!
Когда вы оказываетесь в одной из гондол канатной дороги Даджти Экспресс, находящегося на окраине Тираны, и начинаете подниматься ввысь, то просто не верите, как в такой маленькой и бедной стране смогли построить нечто подобное! Эмоции и адреналин зашкаливают. Из окон открывается потрясающий вид на горы и водоемы поблизости.
Даджти Экспресс - это гондольный подъемник, который доставит вас на вершину горы Даджти на окраине Тираны. Маршрут длиной 1100 метров занимает около 15 минут. Наверху находится ресторан, кафе, смотровая площадка и гостиница.
Еще наверху есть парк приключений на деревьях, где много китайских туристов, которые кричат и визжат. И именно там со мной произошла смешная история. Я хотел тоже забраться на деревья, но меня не пустили, сказав что нужно похудеть.
Стоимость поездки на канатной дороге туда-обратно около 12 евро с человека.
Мужская стрижка - от 3 евро и смешные цены в ресторанах
Начну с тех вещей, которые здесь самые дорогие, как мне показалось. Автомобильное топливо. Оно дороже, чем в странах Европейского союза. Поездки на такси тоже стоят дороже, чем, например, в Румынии, которая входит в состав ЕС. Из аэропорта до самой Тираны могут взять от 20 до 30 евро, в зависимости от таксиста и фирмы. Расстояние - около 17 километров.
Поскольку поездку обратно заказывал владелец апартаментов, то таксист взял всего 16 евро. Но рассчитывать всё же стоит на 20-30 евро. Автобусы, конечно, существуют, они стоят около 4 евро в один конец, но ходят очень редко и заканчивают работу рано - примерно в 5-6 часов вечера. И начинают ездить не с самого раннего утра.
В самой Тиране до канатной дороги или других достопримечательностей можно добраться на местном автобусе, билет покупаете прямо у кондуктора. Его стоимость - 40 евроцентов.
Жилье очень дешевое. Роскошные апартаменты с завтраком и недалеко от центра можно снять буквально за 150 евро для двоих за 4 ночи. Но вот отели мировых брендов стоят существенно. Где-то от 100 евро за ночь. Поэтому здесь уже выбор за вами.
Место, где вы точно не разоритесь, - местная парикмахерская, он же барбершоп. Мне удалось найти приличный, где стрижка обошлась в 3 евро. Вас обязательно побреют за небольшую доплату, поэтому не отказывайтесь.
Место, где точно не стоит обедать или ужинать, если планируете экономный отпуск, так это в Крепости Юстиниана и ее окрестностях. Там цены, как в Таллинне и даже выше.
А вот в местных тавернах вы сможете насладиться всеми прелестями местной кухни. В рыбной таверне в двух километрах от центра Тираны были настолько низкие цены, что она стала вторым домом на все дни отпуска. Осьминог, приготовленный на гриле, стоил меньше 9 евро, а килограмм готовых мидий - около 4 евро. Паста и другие блюда - в пределах 5-6 евро. Литр вина обошелся в 7,50 евро.
Обнимающиеся мужчины повсюду
Нет, в Тиране не проходил в это время гей-парад, и эти мужчины не представители сообщества ЛГБТК+, это особенности местной культуры. Поэтому если увидите двух обнимающихся албанцев под одним зонтом, не спешите делать неправильные выводы.
Албания, наряду с частично признанной Республикой Косово, является единственной страной Европы с преобладающим мусульманским населением. Примерно 63-64 процента населения Албании является мусульманами; христианство исповедуют 31-32 процента; ещё 5-6 процентов не религиозны.
Если встретите на улице двух обнимающихся мужчин, не думайте, что они любят друг друга, разве что, как друзья. Здесь двое мужчин ходят за ручку или в обнимку, чтобы выразить глубокое уважение и признательность за дружбу.
Поеду еще!
Хотелось бы побывать на албанских пляжах, поэтому обязательно соберусь в эту страну еще. Если, конечно, из-за больших туристических потоков цены не взлетят в Албании до небес.