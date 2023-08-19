Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, как самая близкая к Солнцу планета всего за месяц может полностью «переписать» судьбу каждого человека. Подготовьтесь, на небе разворачивается назад шестая планета - Вселенная явно на что-то намекает!
Увольнение или переписка с бывшим: что принесет Ретроградный Меркурий всем знакам Зодиака до 15 сентября
Кажется, Вселенная явно хочет сконцентрировать внимание каждого человека на прошлом и настоящем, словно бы говоря «погоди мчаться в будущее, тебе надо закрыть вопросы с текущими проблемами». С 20 августа Меркурий останавливается в 21 градусе Девы, а затем, 28 августа, разворачивается назад. И он станет шестой планетой, которая идет в обратном направлении, значит, мироздание как бы «прижимает» каждого человека и не дает совершать прогресс в начинаниях, пишет wday.ru.
Так как Меркурий отвечает за мелкие детали и ежедневные контакты, он хочет сделать акцент на том, что вы не заметили и могли упустить. Дева - знак деталей, механизмом, документов и анализов, а Меркурий - управитель этого знака, поэтому ему будет максимально комфортно решать наши текущие проблемы.
На самом деле, я бы могла назвать эту ретроградность Меркурия самой удачной и приятной. Знаете, бывают периоды, когда стоит сосредоточиться на чем-то мелком, но обычно из этого и сотканы самые фундаментальные основы нашей жизни.
Помимо того, что планета будет ходить по своему «домашнему» знаку, и следовательно, чувствовать себя комфортно, Меркурий будет делать позитивные аспекты с Юпитером и Ураном в Тельце. И Дева, и Телец - знаки земной и материальной стихии, поэтому буквально «на ура» будут решаться крупные финансовые задачи, вопросы по сбору документов для решения денежных задач, а также нас ждет улучшение физического состояния. Поэтому, если вы планировали сбор документов для покупки или продажи жилья, медицинское обследование или какие-то перераспределения в коллективе - сейчас наступает идеальное время!
И конечно, Ретроградный Меркурий принесет в нашу жизнь людей из прошлого: коллег, бывших любовников, мужей, а также тех, кто когда-то занимался нашим здоровьем или чинил наши авто, технику или помогал с ремонтом.
Овен
Ретроградный Меркурий будет возвращать к вам прошлых коллег и тех, с кем вы работали: у вас будет буквально «приход» в жизнь всех тех, с кем вы контактировали. Вероятно, вы будете искать с этими людьми встречи, дабы попросить от них какую-то помощь или нанять на работу. Кроме того, к вам могут вернуться какие-то бытовые проблемы, например может сломаться техника, какие-то гаджеты (пылесос, чайник). Не покупайте ничего нового до 15 сентября.
Телец
Ретроградный Меркурий будет возвращать к вам прошлых любовников, ваш телефон будет буквально взрываться от сообщений и признаний в чувствах. Кроме того, вы сами можете инициировать разбор полетов с бывшими, чтобы расставить все точки на «и» и двигаться дальше. Также вы решитесь переделать свой личный проект, вернуться к какому-то старому стилю.
Если у вас есть дети, то вы начнете собирать документы для школы ребенка, либо будете заниматься здоровьем и обследованием детей.
Близнецы
Меркурий - ваш управитель, и до 15 сентября он буквально заставит вас «зависнуть» на вопросах вашей недвижимости. Например, вы можете искать покупателей для вашего жилья, либо будете активно заниматься ремонтом в существующей квартире. Также вы можете решится выставить жилье на продажу, поэтому до 15 сентября можно удачно «отшлифовать» объявления, а также встретится со специалистами по жилью (ремонтники, риелторы, нотариусы).
Если у вас были проблемы в отношениях с мамой, то сейчас наступает период для разбора существующих недопониманий. Вероятно, вы вернетесь с ней в какой-то диалог о ваших прошлых обидах и взаимоотношениях.
Рак
До 15 сентября вы будете активно заниматься проработкой отношений с родственниками. Вероятно, к вам будут часто приезжать в гости ваши братья-сестры или вы просто будете постоянно на телефоне. За этот период вы поедите в поездку по маршруту, который когда-то для вас был значимым. Например, вернетесь на обучение по работе, которое брали ранее.
Также Меркурий может принести поломку автомобиля, но тогда на него придется выложить крупную сумму. Если у вас нет авто, то ремонт может понадобится вашим гаджетам и возможно, что вы будете даже вынуждены пользоваться какой-то старой техникой. Кроме того, вы можете решиться заново сдать на права или начать водить.
Лев
До 15 сентября Меркурий будет перераспределять ваши финансы. К вам могут вернуться доходы от деятельности, которой вы занимались ранее. Например, если вы работали на каком-то проекте, то ваш руководитель может попросить вас вновь взяться за свои обязанности за серьезное вознаграждение.
Кроме того, у вас могут появиться старые расходы, но они скорее всего будут связаны с вашим желанием улучшить вое здоровье. Поэтому вероятны траты на обследования, какие-то анализы, посещение нутрициолога или иного специалиста по питанию. Кстати, до 15 сентября вы можете удачно сбросить вес. Ретро-Венера в вашем секторе потери веса, а ретро-Меркурий поможет вернуться к прошлому режиму питания.
Дева
Меркурий - планета-управитель вашего знака, поэтому для вас наступает возможно не совсем простое время «подтупки», но при этом эффективное с точки зрения улучшения тела, состояния здоровья и имиджа. Если вы давно хотели вернуть свой удачный цвет волос, который был много лет назад, либо подумывали возродить свой имидж - до 15 сентября у вас получится это сделать.
В астрологии подобный аспект называется «Динамичное ретро-омоложение» - когда планета-управитель знака идет по домашнему созвездию и как бы «омоложает» владельца гороскопа. Это значит, что к 15 сентября ваши знакомые вам начнут делать комплименты из серии: «вау, ты выглядишь, как будто тебе снова 20 лет» или «ты что-то сделала с лицом? Ты выглядишь как после хорошего отдыха». Также в вашу жизнь может вернуться ваш бывший руководитель и предложить вам сотрудничество.
Весы
Меркурий до 15 сентября будет ретроградным в секторе тайн и всего скрываемого, поэтому вы скорее всего будете вести переписку со своими бывшими и тщательно это скрывать. Это могут быть люди, с которыми вы были знакомы много лет и поддерживали легкий «дружеский» флирт. А теперь вы реально можете задуматься о начале отношений с кем-то из них.
Также до 15 сентября вы можете поехать в место своего детства, прошлого или просто в какую-то поездку достаточно далеко. Либо вы решитесь на госпитализацию с давними планами по улучшению состояния своего тела.
Скорпион
Ретроградный Меркурий приходит в вашу жизнь и буквально вслед за ним к вам в пространство «врываются» ваши бывшие друзья, коллеги и…неосуществленные планы и мечты. Такое положения Меркурия может принести детализацию своих давних желаний и легкий анализ настоящего - а насколько то, что я имею сегодня совпадает с тем, о чем я мечтала?
Кроме того, к вам могут вернутся бывшие коллеги и предложить совместный проект или доделать то, что вы делали ранее. Если у вашего мужчины есть дети, то вероятно вам придется налаживать отношения с ними до 15 сентября.
Стрелец
Ретроградный Меркурий до 15 сентября заставит вас пересмотреть свои карьерные планы, профессию и отношения с руководителем. Все это время к вам будут возвращаться недоделанные проекты и диалоги с начальством будут посвящены тем целям, которые не были реализованы. Кроме того, вам придется решать задачи вашего «восхождения» к целям вашей жизни.
Многое из того, что вам придется преодолеть и осуществить, будет связано с улучшением вашего образа жизни, здоровья и отношений в коллективе. Вероятно, что ваш партнер будет человеком, который дисциплинирует вас и заставляет становится ответственнее. Если у вас были проблемы в быту, то ваш партнер будет вам активно намекать на ремонт или улучшение вашего уюта.
Козерог
Ретроградный Меркурий до 15 сентября будет заставлять вас возвращаться к оформлению международных документов, а также взаимодействию с крупными корпорациями (например, в сфере здравоохранения). Если у вас бизнес заграницей, то вам придется заниматься какими-то правовыми документами. Кроме того, в вашу жизнь могут вернуться учителя или люди, с которыми вы обучались ранее.
Если вы занимались судебными делами, то вполне вероятно, что Меркурий принесет надобность переоформления документов у юриста или нотариуса. Возможно на вас вновь могут подать в суд, либо судебный иск будет пересматриваться.
Водолей
Ретроградный Меркурий до 15 сентября будет возвращать вас к делам, связанным с семейным капиталом. Например, вас могут попросить оформить заново бумаги для получения налогового вычета, страховки, либо донести документы для оформления ипотеки. Если у вас сейчас происходит ремонт, то скорее всего вы решите что-то переделать в нем, либо будете менять бригаду строителей на тех, кто работал с вами ранее.
Также если вы готовитесь к операции, то придется заново проходить обследование или вернуться к врачу (хирург, гинеколог), который у вас был ранее. Также вы можете решится вновь пойти к психологу, который работал с вами.
Рыбы
Ретроградный Меркурий будет в прямом смысле возвращать в вашу жизнь ваших бывших - вам будут звонить ваши любовники, либо люди, с которыми были намеки на роман, но так ничего и не вышло. Вас ждут переписки, возможно даже встречи и важные диалоги. Все это происходит, чтобы вы глубинно разобрали вопрос ваших взаимоотношений и посмотрели на ваши романы под другим углом. Возможно, что вам пора поднять себе самооценку и понять, что вы достойны большего.
Также вероятно, что ваш работодатель будет пересматривать ваш трудовой договор или будет просить вам переподписать документы. Кроме того, в вашу жизнь может вернуться коллега, с которым вы взаимодействовали ранее.