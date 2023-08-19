Увольнение или переписка с бывшим: что принесет Ретроградный Меркурий всем знакам Зодиака до 15 сентября

Скорпион

Ретроградный Меркурий приходит в вашу жизнь и буквально вслед за ним к вам в пространство «врываются» ваши бывшие друзья, коллеги и…неосуществленные планы и мечты. Такое положения Меркурия может принести детализацию своих давних желаний и легкий анализ настоящего - а насколько то, что я имею сегодня совпадает с тем, о чем я мечтала?

Кроме того, к вам могут вернутся бывшие коллеги и предложить совместный проект или доделать то, что вы делали ранее. Если у вашего мужчины есть дети, то вероятно вам придется налаживать отношения с ними до 15 сентября.

Стрелец

Ретроградный Меркурий до 15 сентября заставит вас пересмотреть свои карьерные планы, профессию и отношения с руководителем. Все это время к вам будут возвращаться недоделанные проекты и диалоги с начальством будут посвящены тем целям, которые не были реализованы. Кроме того, вам придется решать задачи вашего «восхождения» к целям вашей жизни.

Многое из того, что вам придется преодолеть и осуществить, будет связано с улучшением вашего образа жизни, здоровья и отношений в коллективе. Вероятно, что ваш партнер будет человеком, который дисциплинирует вас и заставляет становится ответственнее. Если у вас были проблемы в быту, то ваш партнер будет вам активно намекать на ремонт или улучшение вашего уюта.

Козерог