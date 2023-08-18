15-летний подросток изнасиловал женщину в каюте круизного лайнера

Сексуальное преступление было совершено в сентябре 2017 года на круизном лайнере, где мальчик путешествовал со своими родственниками мужского пола, сообщает Ilta-Sanomat.

Жертва и преступник ранее были друг другу не знакомы, они встретились у лестницы на пароме и поцеловались в коридоре. Он попросил ее помочь ему найти каюту и пригласил присоединиться к нему, чтобы выпить и поболтать.

Подозреваемый отрицает, что изнасиловал женщину в каюте. Он утверждал, что между ними не было никакого сексуального контакта. Он также сослался на то, что уже ничего не помнит, поскольку с момента событий прошло несколько лет.

Окружной суд установил, что показания потерпевшей были подробными, последовательными и неизменными на всех стадиях уголовного дела. Кроме того, потерпевшая открыто говорила о неприятных для нее вопросах.

В деле также фигурировал свидетель, которому вскоре после инцидента позвонила потерпевшая и сообщила, что ее изнасиловали. Во время разговора подруга слышала, как парень звал ее обратно в каюту, хотя расстроенная женщина неоднократно просила его уйти.

Подруга, которая была заслушана в качестве свидетеля, позвонила в службу безопасности и убедила потерпевшую сообщить о преступлении. Рассказ жертвы был подтвержден показаниями врача и психотерапевта, а также результатами анализа ДНК.

Окружной суд счел, что доказательства, подтверждающие обвинение в изнасиловании, были вескими и что альтернативный вариант развития событий, выдвинутый обвиняемым, не может быть принят во внимание.

Помимо условного тюремного заключения, мужчину обязали выплатить жертве компенсацию за боль и страдания на общую сумму 7 200 евро и расходы на лечение жертвы в размере около 1 850 евро.

Кроме того, насильника обязали оплатить судебные издержки потерпевшей в размере более 1000 евро.